Alkol kanser riskini arttırıyor

T24 - Avrupa çapında yapılan bir çalışma, günde bir biradan fazlasının bazı kanser türlerine yakalanma riskini ciddi oranda arttırdığını ortaya koydu.



Yaklaşık 400 bin kişinin katılımıyla yapılan ve British Medical Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, erkeklerde her 10, kadınlarda ise her 33 kanser vakasından biri, alkol kullanımından kaynaklanıyor.



BBC Türkçe'de yer alan haberde, araştırma sonuçlarını değerlendiren İngiltere Sağlık Bakanlığı, alkol kullanımını azaltmaya yönelik çabalarını arttıracaklarını açıkladı. Araştırma İngiltere'de 2008'de görülen 300 bin kanser vakasından 13 bininin aşırı alkol tüketimi ile ilgili olduğunu saptadı.



Önceki bir çok araştırma da, aşırı alkol tüketimi ile gırtlak, karaciğer, bağırsak ve meme kanserleri arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu. Bilim adamlarına göre bunun sebebi, alkolün vücutta oluşturduğu kimyasalın DNA'ya zarar vermesi, bunun da kanser riskini arttırması.





Ne kadarı riskli?



Araştırmaya göre erkeklerde günde iki, kadınlarda ise günde bir ünite alkolden fazlası risk oluşturuyor. Yani erkeklerde bir biradan fazlası, kadınlarda ise yarım biradan fazlası riskli. İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin resmi tavsiyesi ise erkeklerin günde 3-4, kadınların ise 2-3 üniteyi geçmemesi yönünde. Uzmanlar bu araştırmanın sonucunda bu resmi tavsiyenin de değişebileceğini belirtiyor.





