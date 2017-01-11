Alkol beyni açlık moduna alıyor

İngiliz bilim insanları, alkol almanın beyinde açlık duygusunu ve iştahı harekete geçirdiğini açıkladı.

Fareler üzerinde yapılan deneyler, alkolün vücuda daha çok yemek yemesini söyleyen beyin sinyallerini etkinleştirdiğini gösterdi.

Nature Communications bilim dergisinde yer alan rapora göre araştırmacılar, insanlarda da aynı bağlantının olduğu görüşünde.

Francis Crick Enstitüsü'nden araştırmacılara göre bunun sebebi, nöronların alkole verdiği tepki.

Araştırmacıların buluşu, biraz alkol aldıktan sonra insanların neden daha çok yemek yemek istediğine de açıklık getirebilir.

Deneyler sırasında bir fareye üç gün boyunca kişi başına bir buçuk şişe şaraba denk gelecek kadar, yani yaklaşık 18 birim alkol verildi.

Bu cömert alkol oranı karşısında farenin beyninde agouti nöronlarının (AgRP) hareketliliğinin arttığı görüldü.

AgRP, vücudun açlığı hissetmesiyle alarm veren nöronlar anlamına geliyor.

Deney sırasında, farenin daha çok yediği de fark edildi.

Deneyi bu defa nöronların hareketini verdikleri ilaçla engelleyerek deneyen araştırmacılar, farenin öncekine göre daha az yediğini söylediler.

Araştırmacılara göre bu, AgRP nöronlarının, alkolün neden olduğu yeme davranışından sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Yüksek miktarda kalori taşıyan alkolün, bedeni ve insan davranışını nasıl değiştirdiğinin keşfedilmesi sayesinde, obeziteyle mücadelenin de kolaylaşacağı düşünülüyor.

İngiliz sağlık uzmanları, alkolün ne kadar ve neyi yediğimizi etkilediği konusunda farkındalık geliştirilmesi gerektiği görüşünde.

Buna göre, alkol tek başına "60'tan fazla hastalığa neden oluyor".

Alkol aldıktan sonra insanların daha sağlıksız beslenmeye meğilli olduğunu belirten uzmanlar, bunun daha da büyük bir tehlike yarattığını belirtiyor.