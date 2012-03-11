Alkol bağımlılığı uyuşturucuyla tedavi edilebilir mi?

T24 - Norveç'te araştırma yapan bir grup bilim adamı, halüsinasyonlara neden olan sentetik uyuşturucu madde LSD'nin (Lysergic Acid Diethylamide/Liserjik Asit Dietilamid) bir dozunun alkol bağımlılarının tedavisine yardımcı olabileceğini açıkladı.

Araştırmacıların Psikofarmakoloji Dergisi'nde yayınlanan raporu, 1960'larda yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin yeniden incelenmesiyle hazırlandı.

Bilinen en güçlü halüsinasyona neden olan uyuşturucu olan LSD'nin kullanımı pek çok ülkede yasak. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden akademisyenler, daha önce yapılmış, LSD'nin alkolikler üzerinde denendiği altı çalışma olduğunu belirledi. Bu çalışmalarda 500'den fazla denek üzerinde farklı testler uygulanmış. Deneklerin tamamına, alkol bağımlılığında uygulanan standart tedaviler verilirken aralarından bazılarına bir doz da LSD verilmiş. Deneylerin sonuçları, LSD verilen deneklerden yüzde 59'unun alkol kullanmayı bıraktığını gösteriyor. Bu oran standart tedavi uygulanan hastalarda yüzde 38 seviyesinde.

Araştırmacılar, alkol bağımlılığının tedavisinde LSD kullanımının çok önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ve bu yöndeki araştırmaların ilerletilmemesinin şaşırtıcı olduğunu belirtiyorlar. Uyuşturucu maddeler konusunda geçmişte İngiltere hükümetine danışmanlık yapan Profesör David Nutt, LSD kullanılan tedavi yönteminin, muhtemelen uygulanan diğer tedavi yöntemleri kadar başarılı olduğunu belirtti ve daha fazla araştırma yapılmasına olanak sağlamak için, çalışmalarda yasadışı uyuşturucu maddelerin kullanımını sınırlayan yasaların gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

Liserjik Asit Dietilamid - LSD

Tatsız ve kokusuz bir madde olan LSD çavdar ve diğer tahıllarda yetişen bir tür mantar olan, ergottan elde edilen liserjik asitten üretilir.

LSD'nin halüsinojen olarak sınıflandırılmasının nedeni, kişinin gerçek algılarında bozulma yaratarak, gerçek gibi gözüken ama gerçekte olmayan imajları görmesine, sesleri duymasına ve dokunsal duyumlar algılamasına yola açmasıdır.

Beyaz, tatsız, kokusuz olan LSD toz halinde veya sıvı formunun çeşitli uyuşturucu maddelere emdirilmiş haliyle de bulunabilir. Ağızdan yutarak veya dilin altına konulup emilerek kullanılır. LSD'ye tolerans hızla gelişir ve üç dört gün sürekli kullanımı takiben tolerans üst düzeye varır, bağımlılık başlar.

Etkileri

LSD'nin etkisi bir saat içinde başlar, 2-4 saat içinde en üst düzeye varır, 8-12 saat içinde sonlanır. Fiziksel olarak titreme, yüksek tansiyon, beden ısısında artma, terleme ve görme bulanıklığına yol açar.

Yüksek dozlarda kullanıcıda hissizlik, kaslarda güçsüzlük ve titreme görülür. Kullanıcının motor becerileri ve koordinasyonu bozulur.

LSD kullanımı, yüksek tansiyon ya da beden ısısının artışından kaynaklanan ölümlere neden olabilir.

Yüksek dozda kullanım nedeniyle ölüm rapor edilmemiştir. Ancak LSD etkisi altındayken ya da onu takiben intihar vakaları kayıtlara geçmiştir.

Kullanıcının mantıklı düşünme becerisi ortadan kalktığı için tehlikeli davranışlar, şiddet ve kaza sonucu ölümler, cinayet ve kendini yaralama vakaları da bildirilmiştir.