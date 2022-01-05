Alkol alıp havuz kapattığı videosu yayımlanan AKP’li başkan: Orada ben gazoz içiyorum

Konya’nın Yunak ilçesinin belediye başkanlığını yapan Ali Konak’ın araç kullanırken alkol aldığı görüntüler yayımlandı. Konak, "Orada ben gazoz içiyorum" açıklamasını yaptı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, videoda Başkan Konak’ın, elinde alkolle havuz başında dans eden arkadaşına, “Sana özel havuz, kimse yok” diye seslendiği duyuluyor.

"Görüntüdeki benim, evet."

Konak, "2 buçuk sene öncesine ait. Yalan. İçeriği yalan yani. Görüntüdeki benim, evet. Orada ben gazoz içiyorum, yanımdaki arkadaşım da bira içiyor. Antalya’ya insan niye gider. Tatildeydim. Belediye başkanı olmadığım dönemdeki görüntüyü çıkarıyorlar. O dönem partide görevliydim, ilçe yöneticisiydim." dedi.

Videoda, Hadise’nin “Küçük Bir Yol” isimli parçası çalıyor. Bu şarkı 3 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı.