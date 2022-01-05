T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alkol alıp havuz kapattığı videosu yayımlanan AKP’li başkan: Orada ben gazoz içiyorum

"Görüntüdeki benim, evet"

05 Ocak 2022 09:43

Konya’nın Yunak ilçesinin belediye başkanlığını yapan Ali Konak’ın araç kullanırken alkol aldığı görüntüler yayımlandı. Konak, "Orada ben gazoz içiyorum" açıklamasını yaptı. 

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre, videoda Başkan Konak’ın, elinde alkolle havuz başında dans eden arkadaşına, “Sana özel havuz, kimse yok” diye seslendiği duyuluyor.

"Görüntüdeki benim, evet."

Konak, "2 buçuk sene öncesine ait. Yalan. İçeriği yalan yani. Görüntüdeki benim, evet. Orada ben gazoz içiyorum, yanımdaki arkadaşım da bira içiyor. Antalya’ya insan niye gider. Tatildeydim. Belediye başkanı olmadığım dönemdeki görüntüyü çıkarıyorlar. O dönem partide görevliydim, ilçe yöneticisiydim." dedi.

Videoda, Hadise’nin “Küçük Bir Yol” isimli parçası çalıyor. Bu şarkı 3 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı.

KonyaYunakgazozaraçalkolvideo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24