Alkışlar Roberto Carlos'a

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, televizyonda yayınlanan "Var mısın Yok musun" adlı yarışmada kazandığı 150.000 TL'lik ödülü, 0-6 yaş arası işitme engelli çocukların eğitiminde kullanılmak üzere, Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı'na (TİV) bağışladı.



Show TV'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu yarışma programı dün akşam Fenerbahçelileri konuk ederken, yarışmacı koltuğunda Roberto Carlos oturdu.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Aragones de yarışmayı stüdyoda takip edenler arasında yer aldı.



Futbol takımından kaleciler Volkan Demirel ve Volkan Babacan, İlhan, Güiza, Uğur, Deniz, Önder, Vederson, Burak, Emre, Semih, Deivid, Edu, Selçuk, Gökhan Emreciksin, Can, atletler Halil Akkaş, Esen Kızıldağ, boksör Gülsüm Tatar, yüzücü Nazlı Çalışal, Fenerbahçe Ülkerli basketbolcu Mirsad Türkcan, bayan basketbol takımı oyuncuları Nevriye ve Sutton-Brown ile kürekçi Çiğdem Özkaya, yarışmanın formatında yer alan kutuları açan isimler oldu.



Çok sayıda Fenerbahçeli taraftarın da stüdyoda bulunduğu program, futbolcuların esprileriyle oldukça neşeli geçti.



Yarışmada yer almayan diğer futbolcular da programı stüdyodan izlerken, sakatlıklarının tedavisi süren Alex ve Gökhan Gönül ile Lugano çekimlere katılamadı.



Yıldırım: Fenerbahçe zoru sever



Turkcell Süper Lig'in son 9 haftasına Fenerbahçe için yeni bir dönemin başladığını ifade eden başkan Aziz Yıldırım, bu zorlu dönemi geçerek şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.



Yıldırım, "9 maç sonra şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bu gece de onlara moral olacak. Bu akşam bir başlangıç olur dedim. Önceki gün futbolcularla toplantı yaptık. Yeni bir dönem başlıyor. Zor maçlar var. Fenerbahçe hep zoru sever. Zor maçlar var ve bu insanlar zor zamanın insanlarıdır. Ben inanıyorum şampiyonluğu bu sene yaşayacağız" şeklinde konuştu.



Aragones: İnşallah Fenerbahçe’yi de şampiyon yapacağız



Aragones, en büyük temennisinin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olduğunu ifade etti.



İspanyol teknik adam, "Türkiye'ye alışabildiniz mi?" sorusuna verdiği yanıtta, "Türkiye'de bulunmaktan ve yaşamaktan çok hoşnutum. İspanya'yı yaptığımız gibi Fenerbahçe'yi de şampiyon yapacağız. Bu benim en büyük temennim" diye konuştu.



Roberto Carlos ile ilgili düşüncesi sorulan İspanyol çalıştırıcı, övgü dolu ifadelerin ardından espriyle karışık, "Bazen taktik anlamında bana sorun çıkartıyor. Gitmemesi gereken yerlere gidiyor. Roberto Carlos istediği zaman çıkabilir, hakkı var. Defansı yapsın sonra istediği kadar çıkabilir. İzin veriyorum" şeklinde konuştu.



Yıldırım: Yüksek açanın bedelini düşeceğiz



Yapılan esprilerle neşeli bir atmosferde geçen yarışmada, başkan Yıldırım da futbolculara takıldı. Volkan Demirel'in kutusunda 500.000 TL açmasının ardından yedek kaleci Volkan Babacan 10 TL açtı. Ardından söz alan Yıldırım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak bazı futbolcuların, kulüple yeni mukavele yaptıklarını ifade ederek, "Kim yüksek çıkarırsa onun bedelini düşeceğiz bunu herkes bilsin" dedi.



Futbolculardan Emre Belözoğlu da, yeni bir sözleşme için kulüple görüşmeleri süren Volkan Demirel'e gönderme yaparak "Başkanımız böyle söyledikten sonra Volkan'ın 500.000 gitti gibi görünüyor" diye espri yaptı. Başkan Yıldırım, programın ilerleyen bölümünde öğrencilerin eğitimi için kulüp olarak gerekli desteği vereceklerini ifade etti.



Semih: Daha ortasını görmedik ama…



Roberto Carlos ile futbol oynamanın büyük bir zevk olduğunu ifade eden Semih'in "Daha ortasını görmedik ama.." sözü izleyenleri güldürdü.



Fenerbahçe'ye çok sayıda yıldız futbolcu gelip gittiğini kaydeden Semih, "Roberto Carlos'tan profesyonel anlamda çok şeyler öğrendiğimi söylemeliyim" dedi.



Güiza: Türkiye adına üzgünüm



A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile yaptığı 2010 Dünya Kupası eleme maçlarının İstanbul'da oynanan ikincisinde takımının galibiyet golünün pasını veren İspanyol futbolcu Güiza, "Türkiye adına üzgünüm" dedi.



Türkiye'nin her iki maçta da iyi futbol ortaya koyduğunu ifade eden Fenerbahçeli futbolcu, "Türkiye için iyi olmadı ama takımınız iki maçta da iyi futbol ortaya koydu. Futbolda bu tarz şeyler oluyor. Sonuçta milli takımda oynuyorum ve yapmam gerekenin en iyisini yapmam lazım. Türkiye adına üzgünüm" şeklinde konuştu.



Bir soru üzerine 7 çocuğu olduğunu, sağ kolundaki dövmelerin kız çocuklarının, sol kolundaki dövmelerin de erkek çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluştuğunu bildiren Roberto Carlos'a, Deivid, "Herhalde çocukları yaparken evinde televizyon yoktu. Fenerbahçe'ye geldikten sonra parası oldu televizyon aldı sanırım" şeklinde sözlerle takıldı.



Deivid, sunucunun "Son dönemde golle pek arası yok" şeklindeki sözlerine, "Ayağımda vidalar var o yüzden atamıyorum" yanıtını verdi.



Volkan Demirel'in kutusunda 500.000 TL açmasının ardından, Roberto Carlos'un isteğiyle önündeki kutuyu açan Volkan Babacan, "Para parayı çeker, kesin bende küçük vardır" şeklindeki yorumunun ardından, 10 TL açtı. Roberto Carlos'un, aynı zamanda forma numarası olan 3 numaralı kutuyu seçtiği yarışmada, kutularda bulunan 4 adet 500.000 TL'yi Volkan Demirel, Deivid, Selçuk ve Can açtı.