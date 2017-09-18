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Spor

Alkışlar Göztepe'ye 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek 10 puanla 3'üncü sıraya yükselen Göztepe, bu kategoride 2001-2002'den sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı

18 Eylül 2017 16:42

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de Gençlerbirliği\'ni 3-2 mağlup ederek 10 puanla 3\'üncü sıraya yükselen Göztepe, bu kategoride 2001-2002\'den sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı. Son 35 yılda 4. kez Süper Lig\'de boy gösteren sarı-kırmızılılar, 2001-2002\'de ilk 5 haftada 13 puan toplayıp adını 2. sıraya yazdırdı. O dönemde ilk 5 maçta Bursaspor\'u 2-0, Diyarbakırspor, Samsunspor ve Ankaragücü\'nü 2-1 yenen Göz-Göz, sadece İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Başarılı bir sezon geçiren Göztepe, ligi 7\'nci sırada bitirirken, 1999-2000 ve 2002-2003\'de ise Süper Lig\'de hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılılar 1999-2000 sezonunda ilk 5 haftada sadece 6 puan toplayıp, adını 12. sıraya yazdırdı ve 34 hafta sonunda küme düşme acısını yaşadı. 

Göztepe\'nin 2002-2003 sezonu da kötü başladı. İlk 5 haftada hanesine yalnızca 4 puan yazdırabilen İzmir ekibi, lig bitiminde ezeli rakibi Altay\'la birlikte 1. Lig\'in yolunu tuttu. Tam 14 yıl aradan sonra devler arenasına dönen Göztepe, aldığı iyi sonuçlarla Süper Lig\'e şimdiden ağırlığını koymayı başardı. Geriden kalan 5 haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği\'ni 3-2, Osmanlıspor\'u da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, sadece deplasmanda Kayserispor\'a 1-0 yenildi. Evinde hiç maç kaybetmeyen Göztepe, fileleri 10 kez sarsarak ligin en çok gol atan takımlarından biri oldu. Süper Lig tarihinde 26 kez yer alan sarı-kırmızılılar en iyi derecesini 1970-1971 sezonunda 3\'üncü olarak elde etmişti.  

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