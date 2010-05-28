Alkazar sineması müze olmayı bekliyor

T24 - Kapatılan tarihi Alkazar sinemasının mal sahibi Nizam Hışım, sanatsever kişi ve kurumlardan mekânın müze haline getirilebilmesi için destek bekliyor.





Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği’nin Başkanlığı'nı da yürüten Nizam Hışım, Alkazar’ın müze veya sanat galerisi olmasını arzu ettiğini belirtti. Bugüne dek bu konuda herhangi bir somut ilerleme kaydedilmemiş olmasına rağmen, Nizam Hışım Alkazar’ın kesinlikle kafe, bar veya restoran gibi bir eğlence mekânı olmayacağını söyledi. Hışım, Alkazar’ın müze olması için sanata destek veren kuruluşların yardımlarını beklediğini, destek gelene kadar da sinemanın kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti.





Alkazar sineması, 1923’ten bu yana kısa aralıklarla kapalı kaldı. Uzun yıllar boyunca piyasa filmlerinden kaçınarak sanat filmlerine perdelerini açan Alkazar, sinema tutkunlarının ilgi gösterdiği bir mekândı. Alışveriş merkezlerinin ve lüks sinema salonlarının yaygınlaşmasıyla maddi sıkıntılar içine giren Alkazar, son olarak 1 Mart 2010 tarihinde kapatıldı.





Kapatılma kararı yönetim tarafından yazılan bir mektupla duyuruldu. Alkazar Sineması’nın yöneticileri, “Büyük alışveriş merkezlerindeki son derece yüksek yatırımlarla yapılmış, teknolojik olanaklarla donatılmış, popüler ve ticari filmleri izleyiciye sunan 8–10 perdeli sinema salonlarına karşı adeta kahraman bakkallar gibi mücadele ediyorduk. Küçük, iddiasız sanat sineması olmayı sürdürecek gücümüz ne yazık ki kalmadı,” şeklinde bir açıklama yaptı.





Harun Karaburç (MİHA)

