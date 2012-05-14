Alkan: Bütün TFF üyelerine tek tek dava açacağız

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ne girişte sorun çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Arkan, “Şampiyonlar Ligi’ne girişte UEFA’nın problem çıkarmasını bekliyoruz. Böyle bir duruma karşı da hazırlıklıyız. Biz gereken her şeyi yapacağız. Bugüne kadar ağzımızı açmadık ama artık konuşma sırası bizde. Şampiyonlar Ligi’ne girişte sorun olursa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ile yöneticilerine şahsi tazminat davası açağız. Bütün yönetim kurulu üyelerine tek tek dava açağız. Bu konudaki ihtarnameyi Federasyon’a gönderdik. Federasyon Yönetim Kurulu görevini kötüye kullandı” dedi.

Süper Final’in son maçında, ezeli rakibi Fenerbahçe'den Şükrü Saracoğlu’nda şampiyonluğu alan Galatasaray’da bir yandan kutlamalar sürerken, bir yandan da Şampiyonlar Ligi’ne girişte UEFA tarafından çıkarılabilecek pürüzlere karşı hazırlıklar tamamlandı. Oktay Özdabakoğlu'nun Radikal'deki haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, elde edilmesi beklenen 100 milyon lira civarındaki gelirin en önemli kaynaklarından olan Şampiyonlar Ligi için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, 1 Mayıs’ta Federasyon’a gönderdiği ihtarnamede, TFF’nin aldığı kararlar nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda oluşacak her türlü kaybın, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticilerinden şahsi olarak talep edileceğini açıklamıştı. Sarı kırmızılı kulüp, UEFA’dan gelecek olası cezaya ve süresine göre, tüm Şampiyonlar Ligi ve tribün gelirlerini hesaplayarak rakamı TFF’den talep edecek.



Mali kriterde sorun yok



Galatasaray Kulübü’nde UEFA kriterleri açısından sıkıntı olmadığının altını çizen Arkan, “Hisse satışları yaptık, sermaye arttırım kararı aldık. Bütün bunlar UEFA kriterlerine uyum için yapıldı” dedi. Galatasaray, sermayesini yüzde 400 bedelli arttırma kararı almıştı. Takımın şampiyon alması nedeniyle beklenen gelirin 100 milyon TL olduğunu kaydeden Arkan, “Bu gelirin önemli bölümü havuzdan gelen gelir ve Şampiyonlar Ligi’nden gelen gelirdir. Forma satışlarından büyük bir gelir elde edilmiyor. Bir forma satışından kulübe 20 lira kalıyor. Forma satışından 1 milyon dolar gelir elde etmek için neredeyse tüm İstanbul’a forma giydirmeniz gerekiyor” dedi. Şampiyonluğun ardından kombine ve bilet fiyatlarını arttırabileceklerini belirten Arkan, “Maç hasılatları artacak. Şampiyonlar Ligi’ne direkt gideceğiz. Avrupa’ya turlar düzenlenecek” dedi. Arkan şampiyon olunması nedeniyle futbol takımına 1 milyon dolar civarında prim verileceğini de sözlerine ekledi.



Refik Alkan kimdir?



Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, Galatasaray'da iki dönem başkan yardımcılığı yaptı. Eski hesap uzmanı olan Arkan KDV Kanunu’nun çıkarılmasında önemli katkılarda bulundu.



Satış üçe katlandı



GSStore Pazarlama Genel Müdürü Nurettin Kantarelli, “Bu ay, nisanı yüzde 40-50 geçeriz diye tahmin ediyorum. Geçen yılın mayısına göre bu yıl 3 katını buluruz” dedi. Taraftarların formalara ilgi gösterdiğini söyleyen Kantarelli, şampiyonluk ürünleri satışlarının iyi gittiğini bildirdi. Kantarelli, şampiyonluk için 2 farklı tişört ve imzalı forma hazırladıklarını, 7-8 tane ürünün daha çıkacağını kaydetti.