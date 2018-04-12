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Dünya

Aliyev'i ilk kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu; AGİT: Azerbaycan seçimlerinde 'ciddi usülsüzlükler' yapıldı

4. kez devlet başkanı seçilen Aliyev'in oyların yüzde 86'sını aldığı açıklanmıştı

12 Nisan 2018 23:41

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İlham Aliyev'in 4. kez devlet başkanı seçildiği Azerbaycan'daki seçimlerinde 'ciddi usulsüzlükler yapıldığı' değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'i kutlayan ilk lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.

Avrupa ülkelerinde demokratik işleyişi izleyen AGİT, seçimle ilgili raporunda, sandıkların önceden dolu olduğu ve seçimin birçok kuralının gözardı edildiğine ilişkin gözlemleri aktardı ve bu yüzden gözlemcilerinin oyların yarıdan fazlasını geçersiz bulduğunu bildirdi.

Örgüt, muhalefet tarafından boykot edilen Azerbaycan seçimlerinin, hiçbir gerçek rekabet ve yarış olmaksızın, sınırlandırılmış bir siyasi iklimde ve temel hak ve hürriyetleri ihlal eden yasal düzenlemeler altında yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, oyların yüzde 86'sını aldı

Azerbaycan makamları seçimlerde katılım oranının yüzde 74,5 olduğunu ve Aliyev'in oyların yüzde 86'sını aldığını açıklamıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i kutlayan ilk lider olmuştu.

Seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında Aliyev, "Azerbaycan vatandaşları güvenlik ve kalkınmaya oy verdiler" diye konuşmuştu.

Muhalefet boykot etti

Seçimlerin olağan süresinden 6 ay önceye çekilmesini eleştiren muhalefet partileri, bunun amacının kampanya süresini sınırlamak ve seçim hilelerine karşı önlem alınmasını engellemek olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada muhalefetin iddialarını redderek, "Azerbaycan, demokratik kalkınma anlamında geri döndürülemez bir yola girmiştir" dedi.

56 yaşındaki İlham Aliyev, ilk kez 2003 yılında babası Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ölümü sonrası yapılan seçimleri kazanarak göreve gelmişti. Aliyev'e, 2009'da yapılan anayasa değişikliği ile sınırsız sayıda cumhurbaşkanlığı seçimine katılma hakkı tanındı. 2016 yılında yapılan son anayasa değişikliği ile ise başkanlık koltuğunda oturma süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

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