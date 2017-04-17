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Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu

“Halk oylaması sonucu, halkın Erdoğan'ın politikalarına desteğini ifade ediyor”

17 Nisan 2017 00:39

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anayasa değişikliği referandum sonucunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halk oylaması sonucunun, 'halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek' anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.

 

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