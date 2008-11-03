Aliyev ve Sarkisyan'dan barış için imza

Gürcistan krizi sırasında Bakü, Moskova ve Tiflis’e giden Başbakan Erdoğan, Kafkas İstikrar Platformu önerisini masaya koymuştu. Sonra Cumhurbaşkanı Gül, Erivan’a milli maç seferi düzenledi. Şimdi de Karabağ anlaşmazlığına taraf olan Azerbaycan Lideri Aliyev ile Ermeni muhatabı Sarkisyan, Moskova’da buluşup sorunu savaşmadan çözmek üzere deklarasyon imzaladılar.



Dünya jeopolitik dengelerini sarsan Kafkaslar’daki Gürcistan krizinin ardından, bölgenin diğer kronik problemi Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü için düğmeye basan Rusya, Türkiye’nin "Kafkas İstikrar Platformu" önerisinde yer alan ilkeleri hayata geçirmeye başladı.



Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in ev sahipliğinde dün Moskova’da bir araya gelen Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ ihtilafını kuvvete başvurmadan siyasi ve diplomatik yollardan çözmeye çalışacakları yönünde bir deklarasyonu imzaladılar.



Medvedev’in, Moskova dışındaki "Maindorf" rezidansında yapılan üçlü zirvenin açılışında konuşma yapan Rusya lideri, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında daha Sovyetler Birliği döneminden, 1988 yılından bu yana devam eden ve 20 yılını dolduran Dağlık Karabağ sorununda en iyi çözüm iki toplumun ortak bir görüşe varması olur. Ermeni ile Azeri tarafları bölgede barış ve istikrarı temin edecek ortak çözüm ürettiği taktirde biz Rusya olarak bu çözümün hayata geçirilmesinde garantör ülke olmaya hazırız" dedi.



Üç ülke liderinin altına imza attığı yeni Karabağ deklarasyonunda şu satırlar yer alıyor: "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan yöneticileri yapıcı bir ortamda Dağlık Karabağ ihtilafını ele almıştır. Taraflar sorunun çözümü için sadece ve sadece barışçıl diplomasi yolunu izleyecekleri teminatı verir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bundan sonra yapılacak direkt görüşmelerin AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa arabuluculuğunda devam etmesi ilkesi benimsenmiştir. Görüşmeler, Güney Kafkaslar bölgesinde istikrar ve güven ortamının pekiştirilmesi yönünde olacaktır."



Ankara etkisi



Moskova yakınlarında dün gerçekleşen üçlü zirveden iki ay önce, Başbakan Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin ile aynı mekanda masaya oturarak "Kafkas İstikrar Platformu" önerisini ortaya koymuştu. Türkiye Rusya’dan Kafkaslar bölgesinde istikrar ve güveni için siyasi destek istemişti. Gürcistan savaşı patlak verdiği ilk günlerde Bakü’nün de Karabağ için kuvvet kullanmaya hazır olduğu, Ankara’nın müdahalesiyle bu niyetinden son dakikada vazgeçtiği iddiaları ortaya atılmıştı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de milli maçı izlemek üzere Ermenistan’a gerçekleştirdiği jest ziyaretinde "güç kullanılmamalı" mesajını Sarkisyan’a ilettiği duyumları alınmıştı.

