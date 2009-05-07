Aliyev-Sarkisyan Prag'da el sıkışmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarj Sarkisyan arasındaki görüşme, ABD'nin Prag Büyükelçiliğinde başladı.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu eş başkanlarından ABD'nin önderliğinde başlayan Aliyev-Sarkisyan görüşmesinde, diğer iki eşbaşkan Fransa ile Rusya'nın temsilcileri de yer aldı.



Görüşmenin başında kısa süre görüntü almak üzere içeri alınan gazetecilerin ısrarlı çağrılarına rağmen Aliyev ve Sarkisyan el sıkışmadılar. Görüşme masasında soğukluk izlenirken, gazeteciler iki dakika içinde salondan çıkarıldılar.



ABD Büyükelçiliği yetkilileri, görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanının kısa bir açıklama yapacaklarını bildirdiler.



Aliyev ve Sarkisyan'ın ortak açıklamasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarının soruları yanıtlayacağını belirten ABD yetkilileri, daha sonra da Minsk Grubu'nun üç eş başkanının ortak bir açıklama yapacaklarını kaydettiler.



Aliyev ile Sarkisyan arasındaki görüşmeye ABD adına Matthew Bryza, Rusya Federasyonunu temsilen Büyükelçi Yuri Merzlyakov ve Fransa'yı temsilen de Büyükelçi Bernard Fassier katıldılar.

