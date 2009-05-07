T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aliyev-Sarkisyan Prag'da el sıkışmadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan lideri Sarkisyan arasındaki görüşme Prag'da 'el sıkışmadan' başladı

07 Mayıs 2009 03:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarj Sarkisyan arasındaki görüşme, ABD'nin Prag Büyükelçiliğinde başladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu eş başkanlarından ABD'nin önderliğinde başlayan Aliyev-Sarkisyan görüşmesinde, diğer iki eşbaşkan Fransa ile Rusya'nın temsilcileri de yer aldı.

Görüşmenin başında kısa süre görüntü almak üzere içeri alınan gazetecilerin ısrarlı çağrılarına rağmen Aliyev ve Sarkisyan el sıkışmadılar. Görüşme masasında soğukluk izlenirken, gazeteciler iki dakika içinde salondan çıkarıldılar.

ABD Büyükelçiliği yetkilileri, görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanının kısa bir açıklama yapacaklarını bildirdiler.

Aliyev ve Sarkisyan'ın ortak açıklamasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarının soruları yanıtlayacağını belirten ABD yetkilileri, daha sonra da Minsk Grubu'nun üç eş başkanının ortak bir açıklama yapacaklarını kaydettiler.

Aliyev ile Sarkisyan arasındaki görüşmeye ABD adına Matthew Bryza, Rusya Federasyonunu temsilen Büyükelçi Yuri Merzlyakov ve Fransa'yı temsilen de Büyükelçi Bernard Fassier katıldılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24