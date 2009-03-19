Aliyev ‘ömür boyu’ başkan

Azerbaycan’da halk, cumhurbaşkanlığı seçilme limitini kaldırarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in (47) ömür boyu görevde kalmasının yolunu açacak referandum için dün sandık başına gitti



Yaklaşık 5 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 71’inin katıldığı referandumda halkın yüzde 90’dan fazlasının anayasa değişikliğinden yana oy kullandığı açıklandı.



Referandumda, anayasanın 101’inci maddesindeki “bir kişinin 2 defadan fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği” kısıtlamasının kaldırılması, daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış şahıslara “eski cumhurbaşkanı” statüsü verilmesi, halen 125 olan milletvekili sayısının 150’ye çıkarılması, belediyelerin çalışmalarıyla ilgili meclise bilgi vermeleri gibi değişiklikler halkoyuna sunuldu.



Dün gece yarısından sonra seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, sayılan oyların yüzde 54’ünün sonucuna göre halkın yüzde 92.2’sinin Aliyev’den yana oy kullandığı belirtildi.



Böylece muhalefetin boykot çağrısına rağmen Aliyev “ömür boyu” vizesini halktan almış oldu. Muhalefet, değişikliğin, ikinci 5 yıllık görevini sürdüren İlham Aliyev’e ömür boyu cumhurbaşkanı olmanın yolunu açacağı eleştirisini dile getirdi. Anayasa değişikliğini destekleyenler ise, bu değişikliklerle Azerbaycan’ın daha demokratik hale geleceğini savundu.

