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Aliyev: Gülen okullarını daha önce kapatmadık çünkü Erdoğan'la iyi ilişkiler içindelerdi

"İşte kavga çıkar çıkmaz okulları ve üniversiteyi kapattık"

14 Nisan 2017 00:22

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fethullah Gülen’a ait olduğu düşünülen okulların daha önce neden kapatılmadığı hakkında konuştu.

Ünlü Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Fethullah Gülen’a ait olduğu düşünülen okulların daha önce neden kapatılmadığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Solovyov, Azeri lider Aliyev ile yaptığı 2 saatlik görüşme ile ilgili izlenimlerini, resmi Vesti Fm radyosunda paylaştı. Solovyov, Azerbaycan'da Fethullah Gülen'e ait olduğu düşünülen okulların neden daha önceden kapatılmadığına ilişkin Aliyev'in görüşlerine de yer verdi.

Solovyov şu ifadeleri kullandı; "Ben Gülen'in (Azerbaycan'da) çok faal çalıştığını hatırlıyorum. Ve bana (Aliyev) şöyle dedi: Bizim Türkiye ile özel ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Gülen ve Erdoğan'ın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) arasında çok iyi ilişkiler olduğu için bir şey yapamadık. İşte kavga çıkar çıkmaz okulları ve üniversiteyi kapattık."

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