Aliyev, doğal gaza zamda kararlı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey, Şahdeniz projesinden Türkiye'nin aldığı doğal gazın fiyatının "piyasa fiyatı ve sözleşme yükümlülükleri esas alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini"söyledi.



Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nde konuşan Aliyev, Türkiye-Ermenistan görüşmeleri nedeniyle Azerbaycan'ın Türkiye'ye verdiği doğal gaza zam yapacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, Şahdeniz projesinin tek üyesinin Azeri şirketi SOCAR olmadığını anlattı.



Şahdeniz konsorsiyumuyla Türkiye arasında 2001 yılında imzalanan anlaşmanın, bin metre küp doğal gaz için üst sınırı 120 dolar olarak belirleyen fiyatın geçerlilik süresinin 1 yıl olduğunu belirten Aliyev, tarafların üzerinde uzlaşma sağladığı son sözleşmenin süresinin geçen yıl nisan ayında dolduğunu kaydetti.



Aliyev, "Şahdeniz konsorsiyumunun ortak anlayışı, yeni fiyatın müzakere edilmesi yönünde. Şu aşamada bunun (yeni fiyatın) daha yüksek veya daha düşük olacağını söylemek güç. Petrol fiyatları geriliyor belki daha düşük bir fiyat olacak. Fakat piyasa fiyatı olmalı" dedi.



Cumhurbaşkanı Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu konuyu takip edenler 2008 yılında Türkiye'nin Rusya'dan 400 dolara, bazen 500 dolara doğal gaz aldığını bilirler. Cezayir'den 300 dolara ve daha fazlasına gaz aldığını bilirler. Bu bilgi sır değil. Geçen yıl Azerbaycan'dan ise 120 dolara alırken doğal gazın piyasa fiyatı 400-500 dolar seviyesindeydi. Bu durumda Şahdeniz konsorsiyumunun bu yüzden ne kadar büyük zarar ettiğini hesaplayabilirsiniz."



"Fakat her şey sözleşmelere dayanmalı" diyen Aliyev, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Biz uluslararası yükümlülüklerimize saygı gösteriyoruz. Asla uluslararası sözleşmeleri ihlal etmedik. Tüm müzakereler ortaklık, dostluk ve iyi niyet, karşılıklı çıkar, adil piyasa fiyatı ve yasal çerçeve ruhuna uygun yapılmalı. Bizim pozisyonumuz bu. O halde zamdan ya da indirimden bahsetmek uygun değil. Sözleşme yükümlülüklerimizi ve piyasa fiyatını konuşmalıyız. Eğer piyasa fiyatı olmazsa sadece ekonomik zarara neden olmaz, gelecekte işbirliği ihtimalini (olumsuz) etkiler."

