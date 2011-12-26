-Aliyev 92 mahkumu affetti BAKÜ (A.A) - 26.12.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni yıl ve ''Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Günü'' öncesinde 92 mahkumu affeden kararnameyi imzaladı. Azerbaycan'ın basın merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in imzaladığı af kararnamesi sonucunda, halen cezaevinde bulunan 75 mahkumun affedildiği, şartlı yatan 1 mahkum ile sosyal işlerde cezasını çeken 2 mahkumun cezalarının kalan kısımlarının affedildiği ifade edildi. Açıklamada, para cezası olan 14 kişinin ise af kapsamından yararlanarak para cezalarının affedildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in af kararnamesi ilgili düşüncelerine de yer verilen açıklamada, insan hakları çerçevesinde çıkarılan af kararnamesinden sonra mahkumların doğru sonuç çıkararak Azerbaycan devletinin kanunlarına sadık kalacaklarından dolayı ümitli olduğu belirtildi.