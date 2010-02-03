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Aliye'nin katili dayısı çıktı

Gaziantep’te 4 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Aliye Sultan Şen’in katili dayısı çıktı.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Gaziantep'te Pazartesi günü bakkala gitmek için evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 4 yaşındaki Aliye Sultan Şen'in cesedi ormanda bulundu. Dayısı, küçük kızı öldürdüğünü itiraf etti.


4 yaşındaki Aliye Gülsultan Şen, 1 Şubat'ta dayısının verdiği 1 lirayla evlerinin yakınındaki bakkala gitti.


Parasının 25 kuruşuna bir şey aldı ve bakkaldan çıktı. Ancak o gününden beri Aliye Gülsultan Şen'den bir daha haber alınamadı.


Ta ki bu sabaha kadar. Küçük Aliye’nin cesedi, sabah saatlerinde Burç Ormanı’nda bulundu.


Dayısı itiraf etti 


Şen ailesinin kayıp başvurusunu çok yönlü olarak değerlendiren polis, aile fertlerini tek tek sorguladı.


Çelişkili ifadeler veren ve polise "Yeğenim kayboldu" başvurusunu yapan 20 yaşındaki Murat Köşger, çapraz sorguya aldı.


Murat Köşger, ablasıyla tartıştığı için ona kızıp yeğenini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.


Ardından da ormandaki cesedin yerini gösterdi.


Bir çocuk da gözaltında 


Polis, Murat Köşger'e yardım ettiği ileri sürülen 14 yaşındaki bir çocuğu da gözaltına aldı.

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