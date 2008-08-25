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Aliye'de başlayan aşk

Sanem Çelik ile Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de öpüşürken görüldü.

25 Ağustos 2008 03:00

"Aliye" dizisinde birlikte rol alan Sanem Çelik ile Nejat İşler, yeni bir aşka yelken açtı. Tarabya'daki Hayrola Cafe'de Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı'yla kameralara yakalanarak "Aliye Skandalı"nın patlak vermesine neden olan Sanem Çelik, aynı dizide birlikte oynadığı Nejat İşler'le Cihangir'de White bir restoranda yemek yedi.Keyifli ve romantik bir ortamda yemeklerini yiyen Çelik ve İşler, daha sonra çevredeki meraklı bakışlara aldırmadan öpüşmeye başladılar.

İkilinin samimi hareketleri ve sık sık öpüşmeleri dikkatlerden kaçmadı. Sanem Çelik ve Nejat İşler, yemek sonrası geç saatlere kadar içki içtiler.

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