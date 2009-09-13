Alışverişteki önceliğiniz nedir?

Yiyecek ve içecek ürünlerini satın alırken, tüketicilerin ilgi ve beklentileri farklı olabiliyor.



Bazı bireyler önce uygun fiyatlı olanlara bakarken, bazı bireyler doğal içeriğe öncelik veriyor. Örneğin, düşük kalori seçenler olduğu gibi, alerjen özelliklere dikkat edenler de var. Çok yoğun çalışan ve zamanı sınırlı bireyler ise, kolay pişen ve zaman istemeyen ürünleri arayabiliyor.



Geçen yıl Avrupa’da başlayan Gıda Market Araştırması’nda, bu konu Mintel firması tarafından incelenmiş sonuca göre, tüm yeni yiyecek ve içecek ürünlerinin değerlendirilmesi sonucunda, tüketicilerin aşağıdaki ana konular üzerinde odaklandığı ortaya çıkmış:



* Doğal olan her şeyi aramak

* Hız / zaman avantajı

* Alerjenlerden kaçınma



Mintel’in Global Yeni Ürünler veritabanına göre; Ocak 2008 ve Haziran 2009 arasında piyasaya sürülen toplam 88 bin 364 yeni gıda ve içecek ürünü izleyince tüketici için öncelikli konular şöyle sıralanıyor:



* Katkısız / koruyucusuz olması

* Organik besin

* Vejetaryen ürünler

* Mikrodalgaya konabilir olması

* Şekeri olmayan veya düşük veya azaltılmış ürünler

* Yağı olmayan veya düşük veya azaltılmış ürünler

* Temel tüketim maddeleri

* Alerjen özelliği olmayan kontrollü gıdalar

* Zaman / hız avantajı

* Gluten içermeyen ürünler



Bilinçli alışveriş, aslında koruyucu bir sağlık hizmetinin ilk adımıdır diyebiliriz. Yemek hazırlamada veya kahvaltıda kullandığınız ürünler, buzdolabı ile “aşk” yaşadığınız bazı geceler, market sepetindeki kararlarınız ile oluşuyor.



Satın alırken önceliğiniz, bireysel ihtiyacınıza göre değişebilir. Gluten alerjiniz var ise fiyattan bağımsız olarak gluten içermeyen makarna veya bisküviyi almak durumunda kalabilirisiniz. Şeker hastalığınız var ise şeker ilavesiz veya şeker yerine yapay tatlandırıcı ile lezzetlendirilmiş ürünlere bakarsınız. Uzun zamandır tecrübelere göre, evde küçük çocuğu olan annelerle ailesinde kanser öyküsü olan kişiler, organik gıda ve katkı maddeleri konusunda daha hassas oluyorlar. Yoğun çalışan bireyler ise (eve varır varmaz kısa sürede yiyebilecekleri) yarı pişmiş veya ısıtmaya hazır veya dondurulmuş ürünleri tercih edebiliyorlar.



İyi bir market alışverişinin en önemli ve basit kuralı ise alışveriş listesi hazırlayarak yola çıkmaktır.



Markete giderken



* Alışveriş listesi yaparsanız hem bütçenizi kontrol etmiş olursunuz hem de ihtiyacınız olmayan besinleri almaktan korunursunuz.

* Alışveriş yaparken etiketleri okuma alışkanlığı edinirseniz, sağlığınız için olumlu ilk adımı atmış olursunuz (Kalori şeker ve yağ oranları, ilk bakacağınız sütunlardır).

* Ekonomik boy veya aile paketlerini inceleyin, farklı markaları birim fiyatlara göre karşılaştırın. Böylece gereksiz para harcamamış olursunuz.

* Patates ve soğanın nemsiz ve kuru ortamda saklanmasına ve filizlenmemiş olmasına önem verin.

* Ekmekleri dilim halinde satın alın veya evde dilimleyip, buzdolabında bekleterek kullanmayı tercih edin. Daha uzun süre dayanacaktır (Isıttığınızda taptaze olur).

* Temizlik ürünleri ile gıda ürünlerini ayrı ayrı poşetlere koyun ve birbiri ile temas etmemesini sağlayın.

* Dondurulmuş ürünleri market arabasına en son alın ve mümkünse eve soğuk muhafazalı poşet içinde taşıyın. Tüm soğuk besinleri aynı pakete koymaya çalışın. Böylece soğuk etkisi artar.

* Dondurulmuş ürün satın alıyorsanız, 30 dakika içine buzdolabına yerleştirmeyi hedefleyin.



Alışveriş sepetinizde neler var?



Düşük yağlı ürünler (süt, yoğurt, peynir) Bu ürünlerde doymuş yağın azaltılmış olması kanser riski ve kalp hastalığı riskini azaltmak için önerilmektedir.



Tam buğday ürünleri: Rafine edilmemiş buğdaydan yapılan ekmekler ve tahıl gevrekleri içerdikleri B vitaminleri ve lif ile kansere karşı koruyucu ve bağırsak hareketlerini düzenleyici etki gösterirler.

Rafine edilmemiş tahıllar (kepekli makarna, pirinç) Posa içeriğinin yüksek olması nedeniyle kolesterolü düşürmek genel sağlığı koruma; kabızlık ve kansere karşı koruyucu olarak önerilmektedir.



Folik asit ile zenginleştirilmiş ürünler (ekmek) Gebelik döneminde risk olan nöral tüp defektini önlemeye yardımcı olur ve sağlıklı bebek gelişimine katkıda bulunur.



A,C, E vitaminleri eklenmiş içecekler antioksidan özellikleri nedeniyle genel sağlığı güçlendirir, kansere karşı koruyuculuk gösterir.



Düşük yağlı zenginleştirilmiş sütler kalsiyum içerikleri nedeniyle osteoporoz riskini azaltır ve kalbi korur.Bitki steroleri Kolesterol emiliminde azalma yarattığını gösteren çalışmalar var.

