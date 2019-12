Alışverişte soyulanlara müjde!

Yargıtay, alışveriş merkezinin otoparkında bir otomobilden çalınan diz üstü bilgisayarla ilgili açılan tazminat davasında Tüketici Mahkemesi’nin kararını onadı ve “Çalınan eşya bedelini alışveriş merkezi ve güvenlik şirketi öder. Alışveriş merkezi müşterisinin can ve mal güvenliğini korumak zorundadır” kararı verdi



Hemen hemen tüm alışveriş merkezlerinin otoparklarında “Otomobilinizde yaşanacak hırsızlıktan sorumlu değiliz” yazısı dikkati çekerken, Yargıtay bu iddianın aksine karar verdi. Yargıtay “bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan otomobilden çalınan eşya bedelinin, alışveriş merkezi ile güvenlik şirketince karşılanmasına” hükmeden mahkemenin kararını onadı.



İTÜ Makine Fakültesi öğretim görevlisi Kubilay Yay ile mühendis olan ikiz kardeşi Gökay Yay’ın, 7 Mayıs 2003’de, alışveriş yapmak için gittikleri Büyükçekmece’deki bir alışveriş merkezi otoparkına bıraktıkları otomobilden hırsızlık yapılmasının ardından, zararlarının karşılanması için alışveriş merkezi ile güvenlik şirketi aleyhine açtıkları davayı, İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi karara bağlamıştı.



Mahkemenin gerekçeli kararında, hazırlanan bilirkişi raporuna göre, başta dizüstü bilgisayar olmak üzere davacıların otomobilinden çalınan eşyalar ile arka kapı camı kırılan otomobildeki masrafların toplam değerinin 3 bin 385 YTL’yi bulduğu belirtilerek, çalınan dizüstü bilgisayara kaydedilen doktora tezinin de toplam masrafının 500 YTL olduğu kaydedildi.



Davacıların araçlarını otoparka park edip yaklaşık bir saat alışveriş yaptıktan sonra geri döndüklerinde bagajdan hırsızlık yapıldığını fark ettikleri belirtilen kararda, Yay kardeşlerin eşyalarını bagaja koyup kolayca çalınma imkanı yaratmayarak üzerine düşen görevi yaptıkları, ancak güvenlik şirketi ile alışveriş merkezinin olayda sorumlu olduğu bildirildi.



Hizmet kusuru var



Davalı alışveriş merkezinin, müşteriler dışında başka kişilerin araç koyması mümkün olmayan, dava konusu otoparkın sahibi olduğu ve her iki davalının da gelen müşterinin mal ve can güvenliğini korumak zorunda olduğu belirtilen kararda, şöyle denildi:



“Söz konusu otopark, gerek alışveriş merkezi, gerekse özel güvenliği sağlayan diğer şirketin elemanlarınca her an kontrol altında bulundurulması ve bu hizmetlerin müşterilerin rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılması gerekmektedir. Bu itibarla müşterilerin güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alması



gereken davalıların gerekli denetimleri yapmayarak olayın meydana gelişinde hizmet kusuru olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle mahkememize her iki davalının da olaydan dolayı kusurlu bulunduğu kanaati gelmiştir.”



Mahkeme, bu gerekçeyle, 3 bin 885 YTL’nin yasal faiziyle davalılardan alınarak davacılara verilmesine karar verdi.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığına işaret ederek, temyiz itirazlarını reddetti.



Daire, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.