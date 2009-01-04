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Ekonomi

Alışverişle dünya ekonomisini kurtarıyor!

"Ben insanlık için, ekonominin dönmesi için alışveriş yapıyorum" diyen Paris Hilton'a Türkiye'den destek geldi.

04 Ocak 2009 02:00

Türk iş dünyası, tatil için gittiği Avustralya’da 4 bin dolar harcayınca “Gösteriş yapıyor” diye eleştirilen Paris Hilton’un “Ben insanlık için alışveriş yapıyorum. Bir şeylerin satılması gerekiyor ki ekonomi kendini çevirebilsin. Bunu politikacılardan duydum, bence doğru bir teori” sözlerine hak verdi.

Gelecek kaygısıyla tüketim alışkanlıklarının ertelenmesinin işsizlik, resesyon gibi daha ciddi sorunlar yaratacağını belirten Türkiye’nin önde gelen işadamları, “Bu işin zengini fakiri yok. Herkes kesesine uyan fiyatla alışverişi sürdürmeli. Harcamalar devam ederse ekonomi de canlanır” görüşünü savundu.

Herkes kendine uygun fiyatla alırsa ekonomi canlanır

Cem Boyner-Boyner Holding

Türkiye’de herkesin harcama alışkanlıkları değişiyor. Fiyatlar çok düştüğü için harcama yapılıyor da... Bundan sonra da tüketiciler kendilerine uyan fiyat aralığında harcamalarına devam ederse ekonomi canlanır. Yani alışveriş devam ettikçe ekonomideki çarklar da döner.

Doğru malı doğru fiyata almak herkesin yararına

Mustafa Taviloğlu-Mudo

Bundan sonraki dönemde doğru mal ve doğru fiyat öne çıkacak. Herkes doğru malı arayacak. Ekonomik düzene ayak uydurmak zorundayız. İnsanlar kendine uyan fiyatla alışverişten, alışkanlıklarından vazgeçmedikçe çarklar dönecek. Bu da herkesin yararına olacak.

Devlet teşvik için tüketim üzerindeki yükleri kaldırmalı

Abdullah Kiğılı-Kiğılı

Orta sınıfı, zengini herkes iç talepteki daralmanın genişlemesi için çaba göstermeli. Devlet de tüketimi teşvik için tüketici kredilerindeki vergi ve harçları kaldırmalı. Bankalar sıktığı kredileri açmalı. Çünkü alışveriş kesilir, iç pazardaki daralma büyürse işler bıçak gibi kesilir, ciddi işsizlik başlar.

Gelecek kaygısıyla yapılan erteleme herkese zarar verir

Süleyman Orakçıoğlu-Damat

Bu işin zengini, fakiri yok. Gelecek kaygısıyla alımların ertelenmesi herkese zarar verecek. Alışveriş devam etmeli çünkü belirsizlik ve gelecek kaygısı yüzünden yapılan ertelemeler ekonomideki çarkları durduracak. Çarkların durması da işsizlik olarak herkese geri dönecek.

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