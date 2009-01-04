Alışverişle dünya ekonomisini kurtarıyor!

Türk iş dünyası, tatil için gittiği Avustralya’da 4 bin dolar harcayınca “Gösteriş yapıyor” diye eleştirilen Paris Hilton’un “Ben insanlık için alışveriş yapıyorum. Bir şeylerin satılması gerekiyor ki ekonomi kendini çevirebilsin. Bunu politikacılardan duydum, bence doğru bir teori” sözlerine hak verdi.



Gelecek kaygısıyla tüketim alışkanlıklarının ertelenmesinin işsizlik, resesyon gibi daha ciddi sorunlar yaratacağını belirten Türkiye’nin önde gelen işadamları, “Bu işin zengini fakiri yok. Herkes kesesine uyan fiyatla alışverişi sürdürmeli. Harcamalar devam ederse ekonomi de canlanır” görüşünü savundu.



Herkes kendine uygun fiyatla alırsa ekonomi canlanır



Cem Boyner-Boyner Holding



Türkiye’de herkesin harcama alışkanlıkları değişiyor. Fiyatlar çok düştüğü için harcama yapılıyor da... Bundan sonra da tüketiciler kendilerine uyan fiyat aralığında harcamalarına devam ederse ekonomi canlanır. Yani alışveriş devam ettikçe ekonomideki çarklar da döner.



Doğru malı doğru fiyata almak herkesin yararına



Mustafa Taviloğlu-Mudo



Bundan sonraki dönemde doğru mal ve doğru fiyat öne çıkacak. Herkes doğru malı arayacak. Ekonomik düzene ayak uydurmak zorundayız. İnsanlar kendine uyan fiyatla alışverişten, alışkanlıklarından vazgeçmedikçe çarklar dönecek. Bu da herkesin yararına olacak.



Devlet teşvik için tüketim üzerindeki yükleri kaldırmalı



Abdullah Kiğılı-Kiğılı



Orta sınıfı, zengini herkes iç talepteki daralmanın genişlemesi için çaba göstermeli. Devlet de tüketimi teşvik için tüketici kredilerindeki vergi ve harçları kaldırmalı. Bankalar sıktığı kredileri açmalı. Çünkü alışveriş kesilir, iç pazardaki daralma büyürse işler bıçak gibi kesilir, ciddi işsizlik başlar.



Gelecek kaygısıyla yapılan erteleme herkese zarar verir



Süleyman Orakçıoğlu-Damat



Bu işin zengini, fakiri yok. Gelecek kaygısıyla alımların ertelenmesi herkese zarar verecek. Alışveriş devam etmeli çünkü belirsizlik ve gelecek kaygısı yüzünden yapılan ertelemeler ekonomideki çarkları durduracak. Çarkların durması da işsizlik olarak herkese geri dönecek.



