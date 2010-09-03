-ALIŞVERİŞ TÜYOLARI KONYA (A.A) - 03.09.2010 - Tüketiciler Birliği, bayram ve okul alışverişinin birlikte yapılacağı bu dönemde, alışverişe iftardan sonra ve yalnız çıkılması, bayrama doğru fiyatların artma ihtimali nedeniyle hem ramazan hem de okul alışverişlerinin şimdiden tamamlanması uyarısında bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, Ramazan bayramı ve okulların açılmasının aynı döneme denk geldiğini, orucun etkisi, bayram ve okul alışverişlerinin yüksek bütçeleri nedeniyle yapılacak alışverişlerin de ayrı bir önem kazandığını belirtti. Bu nedenle her şeyden önce alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir ihtiyaç listesi hazırlanması gerektiğinin altını çizen Dinç, ''Şeker tadından sonra acı tatlar yaşamak istemiyorsak bir ön araştırma yapılıp, mutlaka bütçe ayrılmalıdır. Kredi kartı kullanıyorsak limit aşımına girip girmediği ve son ödeme tarihinde ödemeyi yapıp yapamayacağımız mutlaka kontrol edilmelidir'' dedi. -ARKADAŞIN İYİSİ DE KÖTÜSÜ DE ZARARLI- Alışverişe sabah saatlerinde ya da iftardan sonra yalnız olarak çıkılması gerektiğini vurgulayan Dinç, şunları kaydetti: ''Açken ya da arkadaşlarla yapılan alışverişlerde ihtiyaçtan kat kat fazla ürün alındığı, yorgun yada uykusuzken yapılan alışverişlerde de ürünlerin yeterince kontrol edilmeden ve rakipleri ile mukayese edilmeden alındığı için, zaman ve para kaybına uğradığımızı unutmayalım. Ramazan Bayramı misafirlere özellikle tatlı, şekerleme ve çikolatalar ikram edilmektedir. Ancak mevsimin sıcaklara denk gelmesi nedeniyle misafirler bu ikramları tüketmekte isteksiz davranmaktadırlar. Ramazan bayramında çikolata yada baklava ikram etmek Allah'ın emri değildir. İkramlarımızın eziyet halini almaması için tatlı ve şekerleme yerine hem daha ekonomik olan hem de büyük küçük herkesin severek tüketebileceği mevsime ve yöreye uygun üzüm, incir, kavun gibi meyve yada taze sıkılmış meyve suları, limonata, ayran, şerbetler gibi evde hazırlanabilen ve içeceklere ağırlık verilmelidir.'' -GERÇEK ÇİKOLATA DEĞİL- Yine de alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen tüketicilerin fiyatı 6-7 liraya satılan bir baklavanın içinde şeker yerine aspartam, fıstık yerine bezelye tozu, ceviz yerine soya küspesi yada leblebi kırıntıları kullanıldığını bilmelerini isteyen Dinç, ''Gerçek şeker ve fıstıkla hazırlanan baklavaların fiyatları 25 liradan başlamaktadır. Yine aynı şekilde 4-5 liraya satılan çikolatalar aslında çikolata olmayıp süt tozu, margarin yada palm yağı ve kimyasal tatlandırıcılarla yapılan pralin, kokolindir'' dedi. Dinç, gerçek çikolatanın kakao yağından yapıldığını, parlak görünümlü ve sert olup yerken ağızda kolayca eridiğini, damakta yağ tadı bırakmadığını belirterek, gerçek çikolata fiyatlarının 30 liradan başladığının unutulmaması gerektiğini ifade etti. -OKUL ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLECEKLER- Okul alışverişinde de mutlaka ihtiyaçların belirlenmesi gerektiğini anlatan Dinç, ''Okullardan verilen listeyi kitapçının eline tutuşturmak yerine geçen yıldan evde kalan kırtasiye, kullanılmamış defterler, çanta ve kıyafetler gözden geçirilerek hem bütçemize hem de doğanın korunmasına destek vermeliyiz. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan kanserojen etkili kalem, silgi, cetvel gibi kırtasiye ürünlerinden çocuklarımızı bilhassa korumalı, kaliteli ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeliyiz'' diye konuştu.