Alışveriş merkezleri Anadolu’ya yayılıyor

Türkiye'de 217 alışveriş merkezi hizmet verirken, 71'inin inşaatının sürdüğü, 31'inin de proje aşamasında olduğu bildirildi.



Dünya genelinde gayrimenkul ve finansal yönetim hizmeti sunan Jones Lang Lasalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş, yaptığı açıklamada, alışverişten yemeğe, sinemadan eğlenceye kadar bir çok uğraşının sığdırıldığı alışveriş merkezlerinin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.



İstanbul ilk sırada



Türkiye genelinde 2006'da 119 olan alışveriş merkezi sayısının günümüzde 217'ye ulaştığını ifade eden Alkaş, bunlardan 144'ü Anadolu'da, 73'ünün İstanbul'da yer aldığını, bu kenti Ankara ve Denizli'nin takip ettiğini belirtti.



Eskişehir yolu üzerine talep



İstanbul ve Ankara'da artan alışveriş merkezleri sayısından dolayı çeşitli bölgelerde yoğunlaşmanın gözlemlendiğini anlatan Alkaş, "İstanbul'daki yoğunlaşma 2 bölgede görülüyor. Şişli, Levent ve Maslak hattında, çeşitli boyutlarda ve konseptlerde 12 merkez yer alırken, 7 merkez de inşaat halinde veya proje aşamasında. Beylikdüzü bölgesinde de aktif 6 merkez bulunurken, yeni bir çok proje ise hazırlık aşamasında. Ankara'da ise en önemli yoğunlaşma Eskişehir yolu üzerinde görülüyor" dedi.



Alkaş, halen inşaatı süren 71 alışveriş merkezinden 34'ünün Anadolu'da, 37'sinin İstanbul'da, proje aşamasındaki 31 alışveriş merkezinden 23'ünün Anadolu, 8'inin İstanbul'da olduğunu bildirdi.



Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin toplam 4,5 milyon metre kare alan üzerine kurulu olduğunu belirten Alkaş, "Bu rakam Avrupa ortalamasının çok altında. Norveç'te bin kişiye 734, İngiltere'de ise 230 metre kare alışveriş merkezi alanı düşerken, Türkiye'de ise bu rakam henüz 57 metre kare" diye konuştu.



Alkaş, önümüzdeki dönemlerde alışveriş merkez sektörünün gelişmeye devam ederken bazı konuların dikkati çekeceğini, merkezlerin artık birbirlerinden farklılaşmak için gerek mimari, gerekse konsept açısından yenilik arayışlarını hızlandıracaklarını bildirdi.



Çocuk ağırlıklı merkezlerde artış



Ev dekorasyon ve çocuk ağırlıklı merkezlerde artışların olacağını anlatan Alkaş, şunları kaydetti: "Şişli, Levent, Maslak hattı ve Beylikdüzü gibi bazı bölgelerde yoğunlaşma yaşanmaya devam ederken, Riva, Çekmeköy ve Kemerburgaz gibi yeni yerleşim bölgelerine alışveriş merkezleri yapılacak. Ayrıca, son 2-3 yıldır Anadolu'da sayıları hızla artan alışveriş merkezlerine yenileri eklenecek."



Alkaş, alışveriş merkezlerinde ziyaretçi sayılarının, büyüklüğe, konuma, sunduğu seçeneklere göre değişkenlik gösterdiğini, yaklaşık 30 bin metre kare kiralanabilir büyüklüğe sahip ve merkezi konumdaki, alışveriş merkezini yılda 8-18 milyon arasında kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

