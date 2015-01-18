Alışveriş merkezine silahlı saldırı; 2 kişi öldü, bir yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi ölürken, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Melbourne Square Mall adlı alışveriş merkezinin gıda bölümünde silah sesleri duyulması üzerine alışveriş merkezi kapatılarak içeridekiler tahliye edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis, alışveriş merkezindeki durumun kontrol altına alındığını ve güvenliğin sağladığını duyurdu ancak ölen kişiler arasında silahlı saldırganın olup olmadığı ve saldırının gerekçesine ilişkin henüz bilgi vermedi.