T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alışveriş merkezine silahlı saldırı; 2 kişi öldü, bir yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

18 Ocak 2015 00:05

ABD'nin Florida eyaletindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi ölürken, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Melbourne Square Mall adlı alışveriş merkezinin gıda bölümünde silah sesleri duyulması üzerine alışveriş merkezi kapatılarak içeridekiler tahliye edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilk belirlemelere göre silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis, alışveriş merkezindeki durumun kontrol altına alındığını ve güvenliğin sağladığını duyurdu ancak ölen kişiler arasında silahlı saldırganın olup olmadığı ve saldırının gerekçesine ilişkin henüz bilgi vermedi.

 

 

ETİKETLER

abdfloridaalışveriş merkezisilahlı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24