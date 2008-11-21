İç talepteki durgunluğu aşmak için Cumartesi gününden itibaren İstanbul’da 14 bin firma ve 65 bin mağazada yüzde 50’ye varan indirim başlıyor



Tüketimi canlandırmak amacıyla İTO ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Alışveriş için gün bugün' kampanyası yarın start alıyor. Kampanya süresince 65 bin mağazada indirimler uygulanacak.



1994 krizinde "Türkiye için çalışıyorum", 2001 krizinde "Türkiye için seve seve" sloganlarıyla düzenlenen alışveriş kampanyalarına şimdi de "Alışveriş için gün bugün" eklendi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, küresel kriz ortamında düşen tüketici talebini canlandırmak amacıyla başlatacağı kampanya 1 ay sürecek.



İstanbul genelinde 24 dernek, 1 birlik ve 14 bin firma ile 65 bin mağaza ve hizmet noktasının katıldığı "Alışveriş için gün bugün" kampanyası yarın start alıyor. Bir ay sürecek kampanya kapsamında İstanbul'da beyaz eşyadan gıdaya, tekstilden sağlık ve kozmetik ürünlerine kadar satış yapan binlerce mağaza, alışveriş merkezi ve hizmet noktasında satışlarda yüzde 50'ye varan indirimler yapılacak.



Yaklaşık 1 milyon euro bütçeli kampanyanın tanıtımı dün İTO'da yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ile kampanyaya destek veren derneklerin başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, ekim ve kasım ayları rakamları henüz ortaya çıkmasa da iç talepte ve alışverişte çok net bir düşüş yaşandığını belirterek bu durumun herhangi bir krizden daha önemli olduğunu söyledi. Yalçıntaş, "Bu düşüş devam ederse asıl krizi biz yaratmış olacağız. 'Bekle gör' denilecek günde değiliz. Bu yüzden 'Alışveriş için gün bugün' kampanyasını başlatıyoruz" dedi.



Kriz psikolojisine girilmesin



İstanbul'un Türkiye ekonomisinin yüzde 50'sini temsil ettiğine dikkat çeken Yalçıntaş, kampanyanın önce Türkiye'ye ardından da yurtdışına yayılmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin de krizden etkilendiğine vurgu yapan Yalçıntaş, "Şu anda krizden etkilenmeden dedikodusundan etkilenir durumdayız" dedi. Kampanyayla hedeflerinin tüketicilerin ihtiyaçlarını ertelemelerini önlemek olduğunu aktaran Başkan Yalçıntaş, zincirin tüketim halkasının kırılması halinde bütün halkaların işlevsiz kalacağını ifade etti.

Kampanyaya destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da tüketiciler üzerinde olumsuz etki yarattığı için ulaşım ve su zamlarını ertelediklerini anlattı. Topbaş, bu amaçla suya yüzde 4,2, ulaşıma ise yüzde 10'luk zam yapılması taleplerini geri çevirdiklerini dile getirdi.



"Alışveriş için gün bugün" kampanyasına destek veren kuruluşlardan İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Başkanı Mevlüt Yılmaz ise perakende satış noktalarından yüzde 50 daha ucuz olduğu için İstanbulluları hallerden alışveriş yapmaya çağırdı. Kampanyaya katılan Merter Markalar Birliği (MMB) İcra Kurulu Başkanı Oktay Özdemir de indirime başlayacaklarını ve yurtdışındaki 351 mağazaya "Haydi İstanbul'a" afişleri asarak kampanyaya destek vereceklerini söyledi.



Birlikte hareket herkese bereket



* Kampanyaya il genelinde 24 dernek 1 birlik ve 65 bin satış noktası katılıyor.

* Kampanyanın sloganı "Birlikte hareket, hepimize bereket".

* Kampanya kapsamında billboard'lar ve köprüler afişlerle donatılacak.

* 17 gazeteye kampanya ile ilgili ilanlar verilecek.

* Alışveriş merkezleri, mağaza ve toptancılar vitrinlerine kampanya logosu asacak.

* Kampanyaya katılan şirketler müşterilerine indirim ve taksit imkânı sunacak.



Kampanya seve seve ile başlamış, satışlar artmıştı



2001 yılındaki krizin atlatılmasında o dönemki hükümetin başlattığı KDV indirimi ve ardından piyasaların bu indirimle tetiklenmesi etkili olmuştu. KDV indiriminin ardından Türkiye'ye moral aşılayan "Türkiye için seve seve kampanyası" başlatılmıştı. Bu dönemde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bölgesinde faaliyet gösteren mağaza sahiplerini bir araya getirerek bir günlük indirim kampanyası yapmıştı. "İster bir simit, ister bir otomobil" afişleriyle donattığı Şişli'de halka "alışveriş yapın" mesajı verilmişti. O dönem İstanbul Defterdarı Kadir Boy'dan alınan bilgiye göre sadece ayın 17'sinde Şişli'de 11 trilyon liralık alışveriş yapıldığı açıklanmıştı. Şişli'deki bu başarılı çalışma, zamanla Türkiye'nin hemen her yerinde indirim kampanyaları ile yayıldı.



