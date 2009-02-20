Alışveriş çeki hayali çok kısa sürdü

Dünyadaki örnekleri

NTVMSNBC’de yer alan habere göre vatandaşların alışveriş çeki hayalleri suya düştü. Devlet Bakanı Nazım Ekren, 9 milyon kişiye 2.5 milyar liralık harcama çeki verileceğine ilişkin haberleri yalanladı. Ekren, “Uygulama hazır bir projeymiş gibi takdim edilmiş. Bireysel algılama aldanımı, toplumsal algılama aldanımına dönüşmüş” dedi.Ekren, hükümetin talebi canlandırmak için birçok çalışma yaptığını belirterek, denge tazminatı, enflasyon farklarının ödenmesi ve kısa dönem çalışma ödeneğinin bunlar arasında yer aldığını kaydetti.Vatan gazetesinde yer alan bir haberde, hükümetin vatandaşa ‘alışverişe çıksın’ diye harcama çeki dağıtmaya hazırlandığı belirtilmişti. Habere göre sistem şu şekilde işleyecekti:6-9 milyon arasında vatandaşa 2.5 milyar TL’lik çek verilecek.Harcama çekinin tutarı 200 ile 500 TL arasında değişebilecek.Çeklerde öncelik harcama eğilimi yüksek kesimler olacak.Çeklerle yerli ürün alınması teşvik edilecek.ABD: ABD geçen yıl için 145 milyar dolarlık vergi indirim çeki dağıttı. Kişi başına 600 dolarlık vergi indirim çekini posta kutularına bırakan ABD, evli çiftlere 1.200 dolar ve her çocuk için de 300 dolarlık çek vermişti.İTALYA: Orta ve ortanın altı gelirli ailelere ayda 40 Euro’luk bir kart dağıtarak ailelerin bununla elektrik ve gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunmalarını sağladı.TAYVAN: Tayvan hükümetinin piyasaya sürdüğü alışveriş kuponlarının tutarı 3.600 Tayvan doları (108 dolar). Alışverişlerin yanı sıra karaoke söylemek gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Hükümet 82 milyar Tayvan dolarına mal olan kuponlar ile GSYİH’yi yüzde 0.65 puan yükseltmeyi hedefliyor.ALMANYA: Almanya’da da Sosyal Demokrat Parti Aralık ayı başında tüketimi teşvik etmek için vatandaşlara 500 Euro tutarında alışveriş çekleri dağıtılmasını ve böylelikle Noel öncesinde tüketimi arttırmayı önermişti. Ancak iktidarın büyük ortağı olan Hıristiyan Demokratlar bu fikre rağbet etmemişti.