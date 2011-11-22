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Alişan'dan Emre Altuğ'a gözdağı!

Alişan, bir süre önce bozuştuğu Çağla Şıkel'in eşi Emre Altuğ'u Twitter'dan "Efendiliğimi bozdurtmayın bana zorla" diyerek gözdağı verdi.

22 Kasım 2011 02:00


T24 - Alişan, bir süre önce bozuştuğu Çağla Şıkel'in eşi Emre Altuğ'u Twitter'dan "Efendiliğimi bozdurtmayın bana zorla" diyerek gözdağı verdi.


Alişan askere gitmeden önce uzun süre birlikte sunuculuk yaptığı Çağla Şıkel’le TRT’de program için sözleşmiş, ancak Şıkel, ‘Aile Boyu’ adlı yarışmayı kurumun da isteğiyle eşi Emre Altuğ’la yapmayı tercih etmişti. Alişan’sa, “Bana bunu nasıl yaparsın?” diyerek Şıkel’e küsmüştü. Emre Altuğ, geçen günlerde gazetecilerin Alişan’la ilgili soru soracağını anlayınca, “Sakın o soruyu sormayın, eğer sorarsanız giderim. O konuşup konuşup duruyor” demişti.


Milliyet gaztesinin haberine göre, önceki gün A Plus Ataköy’de objektiflere takılan Alişan, muhabirlerden Altuğ’un bu tavrını öğrenince deliye döndü ve Twitter’da şunları yazdı: “Benim hakkımda bugün eski bir arkadaş bir şeyler söylemiş. ‘Kendi kendine konuşuyor’ falan demiş. Kendi kendime değil de herkesle konuşursam güzel olmaz o arkadaş için... Efendiliğimi bozdurtmayın bana zorla... Bu son uyarı!!!!”



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