Alişan'dan 'askerlik çalımı'

T24 - 2008'de 3. Lig dışında top koşturan profesyonel futbolculara 38 yaşına kadar askerliklerini tecil imkânı veren yasadan faydalanmak için 2. Lig'den Tepecikspor'la sözleşme imzaladı.



Hem de üstüne transfer parası ödeyerek! Ancak 'sabah şekeri' Alişan, bu seneki 14 maçta bir kere bile forma giymedi.



Milliyet'in gazetesinin haberine göre 33 yaşında olmasına rağmen hâlâ askerliğini yapmaması tartışma konusu olan ve hakkında Facebook'ta "Alişan askere gitsin" diye gruplar oluşturulan şarkıcı Alişan'ı futbol aşkı sardı.



îlk olarak iki yıl önce askerden kaçmakla suçlanan genç şarkıcının 2008'de değişen askerlik kanununun hemen ardından "yeşil sahalara" apar topar döndüğü ortaya çıktı. İşte Alişan'ın "ilginç" futbol kariyeri:



Takımı küme düştü!



Alişan, futbol hayatına 1999'da Edirne'nin amatör takımlarından Osmanlıspor'da başladı. 2002'ye kadar amatör olarak oynayan Alişan, futbola 6 yıl ara verdi. Ancak "2010'da askerim" diyen Alişan'ın planlarını değiştiren 2008'de revizyona uğrayan Askerlik Kanunu oldu. Yeni düzenlemeyle, Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcuların 38 yaşına kadar askerliğini tecil edebileceklerine karar verildi. Bu karardan sadece 6 ay sonra Alişan, İstanbul Amatör Küme takımlarından Şişli'nin Rıfat Paşa Takımı'na transfer oldu. Bu da yetmeyince Alişan üç ay sonra Trabzon'un TFF İkinci Lig'de mücadele eden Arsinspor takımıyla anlaştı. Burada profesyonel oldu. Ancak talihsizlikler "genç sporcunun" yakasını bırakmadı. Arsinspor küme düştü!



12 maçta oynaması şart



Bunun üzerine Alişan, yasadan faydalanmak için TFF İkinci Lig'e yükselen İstanbul'un Büyükçekmece îlçesi'ne bağlı Tepecikspor'a 'transfer oldu.' Üstelik transferde bir ilke imza atarak... Alişan, Tepecikspor'dan transfer parası almadı, forma giyebilmek için üstüne para verdi.



Alişan, başkanlığını Trabzonlu işadamı Temel Eyüboğlu'nun yaptığı kulüple yaptığı transfer görüşmesinde, kadroya girmesi halinde sezon başında Bolu'da yapılan hazırlık kampının masraflarını ve iki maçın galibiyet primlerini ödemeyi vaat etti.



Yasaya göre Alişan'ın 36 maçtan en az 12'sinde forma giymesi gerekiyor. Ancak Alişan bu seneki 14 maçta bir dakika bile forma giymedi. Alişan 22 Temmuz'da Tepecikspor'u ziyaret etmişti. Görüşmenin nedenini soran gazetecilere ise "Tepecik Stadı'nda düzenlemeyi düşündüğüm konserin detaylarını konuştuk" yanıtını vermişti.