Alişan'a lisans şoku

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Bilal Aziz'in dosyası Etik Kurul'da

Açıklamada, Tepecikspor Kulübü Başkanı Temel Eyüboğlu'nun da TFF Disiplin Talimatı'nın 45. (Talimatlara aykırı hareket) ve 47. (Sahtecilik ve yanıltma) maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkinin kararlaştırıldığı bildirildi.Medyada yer alan haberlerde, Turkcell Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımlarının kadrolarında bulunan profesyonel futbolcuların askerliklerinin 38 yaşına kadar tecil edilebileceği şeklindeki yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen Alişan'ın, askerliğini tecil ettirebilmek için Tepecikspor Kulübü'yle anlaşarak takım kadrosunda bulunduğu yer almıştı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Bilal Aziz Özer'in, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği olayla bağlantılı olabilecek kişi ve kuruluşların araştırılması konusunun, TFF Etik Kurulu tarafından incelenip, değerlendirilmesini kararlaştırdı.TFF Yönetim Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, “Kayserispor oyuncusu Bilal Aziz Özer'in PFDK'ya sevk edildiği olayla bağlantısı olabilecek kişi ve kuruluşların araştırılması konusunun, TFF Etik Kurulu tarafından incelenip eğerlendirilmesi kararlaştırıldı. Yönetim kurulu bu sevki yaparken, Etik Kurulu Talimatı'nın, kurulu, olayla ilgili tek yetkili kılan 7. maddesini dikkate aldı” denildi.Bilal Aziz Özer, “Müsabaka sonucunu etkilemek, doğrudan ya da dolaylı olarak bahis ve her türlü şans oyunlarına katılmaktan”, Futbol Federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edilmişti.