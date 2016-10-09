Alişan: Yaşı büyük kadınla evlenmem, nasıl doğuracak; Hristiyan bir kızı seversem Müslüman olmasını isterim

Şarkıcı Alişan, özel hayatıyla ilgili olarak "Evleneceğim kadınla eğlenmemiz lazım. Zevklerimiz biraz aynı olmalı. Skor erkeği değilim ben. Bana benzeyen, benim gibi bir kadın bekliyorum. Evleneceğim kızın Müslüman olması şart. Hristiyan bir kıza gönlümü kaptırsam bile ondan ilk istediğim şey Müslüman olması. Yaşı büyük bir kadınla evlenmem. Nasıl doğuracak o kadın bana? Ayrıca erkek kadından biraz büyük olacak" görüşünü 'savundu'.

Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Alişan'ın açıklamaları şöyle:

Yaşadığım bir özel hayatım var. Ömrümde ilk kez annemin evinin dışında kalıyorum. Tatiller hariç! İstersem bütün gece bir kadının yanında olayım, vakit geçireyim; sabah mutlaka annemin evine dönmüş olurdum.

Eskiden bize daha sert görünün ‘maço olun’ diyorlardı. ‘Kadınımı çalıştırmam’ vs. diyorduk. Hatta kadınlar da o maçoluktan hoşlanıyordu; şimdi değiştim. Ama hala bazı kurallarım var; kıyafetine karışırım mesela. Ne yaptığını, iş ortamını görmek isterim.

Çağla ile Cennet Mahallesi’nde tanıştık. Ondan önce Çağla diye birini model olarak biliyordum ama hiç tanımıyordum. Dizide ilk günden hemen arkadaş olduk. Yıllardır tanışıyor gibiydik. Çağla çok hoş, güzel bir kadın. Türkiye ve Avrupa güzeli! Kusursuz bir kadın, ama bana hitap etmiyor!

Aslında Çağla ile birbirimize çok zıt karakterleriz. Zıt kutuplar birbirini çekermiş ya öyle. Zevklerimiz, yaşantılarımız birbirimizinden farklı, belki de bu yüzden iyi anlaşıyoruz.

Çağla ile bizim birbirimizde çok büyük sırlarımız var; ölene kadar saklayacağız. Sahneye çıktığımda bile onu özlüyorum. Bizde asla, aşk ya da sevgililik gibi bir şey olamaz.

Çağla'nın ayakkabımı bağlamasının bu kadar çok konuşulacağını hiç düşünmedik! Ayakkabımı bağlamayı hiç bilemem. 360’taki ‘Her Şey Dahil’ programından 15 dakika önce çözüldüğünü gördük; Çağla ‘Dur bağlayayım’ dedi. Instagram’a koyduk, her yerde haber olduk.

Sonra ben onun elbisesini ütüledim, o ikinci resmi bilerek attık. ‘Alişan feministlerden özür diledi’ diye konuşuldu. Saçma yani! Feministlik kadın haklarını savunmaksa, erkekle kadının eşit olmasıysa, sapına kadar feministim! Maçoyum ama sapına kadar da feministim.

Ama burası Türkiye, kadının erkeğine, erkeğin de kadınına düzgün davranması lazım. Kadınımla evlenince onun kocası oluyorum ama sahibi değilim.

Çocuk istiyorum. 40 yaşındayım, çok seçiciyim. Bir şey hissetmeden nasıl evleneyim? Bu kısmet işi! Bir gün bir kız karşıma çıkacak, isteyeceğim, evleneceğim.

Arkadaş çevremden biriyle çıkmış bir kızla asla evlenmem. Ama daha önce evlenmiş boşanmışla olur mu bunu hiç düşünmedim. Eskiden olsa ‘Asla!’ derdim, şimdi bilemiyorum. Ama kesinlikle çocuğu olmamalı.

Bir kadında ayaklara, ellere ve dişlere bakarım. Ayak fetişistiyim. Evleneceğim kadınla eğlenmemiz lazım! Zevklerimiz biraz aynı olmalı. Skor erkeği değilim ben. Bana benzeyen, benim gibi bir kadın bekliyorum. Evleneceğim kızın Müslüman olması şart. Hristiyan bir kıza gönlümü kaptırsam bile ondan ilk istediğim şey Müslüman olması...

Yaşı büyük bir kadınla evlenmem. Nasıl doğuracak o kadın bana? Ayrıca erkek kadından biraz büyük olacak.