Alişan ve Buse Varol aynı dizide oynayacak

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve arkadaşları önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda Varol'un doğum gününü kutladılar.
Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, yakında birlikte kamera karşısına geçeceklerini söyledi.
Alişan “Pandemi olmasaydı daha farklı bir şey yapacaktık. Sade bir kutlamaydı. Saat 19.00’da da mekanlar kapandığı için evimize gidiyoruz” dedi.
Birlikte bir dizide oynayacaklarını da söyleyen Alişan “Yaza hazırladığımız bir proje var. Birlikte oynayacağız. Görüşmeler hâlâ devam ediyor” diye konuştu.