Alişan ve Buse Varol aynı dizide oynayacak

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, yakında birlikte kamera karşısına geçeceklerini söyledi.

Alişan “Pandemi olmasaydı daha farklı bir şey yapacaktık. Sade bir kutlamaydı. Saat 19.00’da da mekanlar kapandığı için evimize gidiyoruz” dedi.