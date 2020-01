Alişan: Cumhurbaşkanımızla malum konularla ilgili birtakım şeyler konuştuk ama aramızda...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Külliye’de düzenlediği 29 Ekim Resepsiyonu’na sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Davetliler arasında bulunan şarkıcı Alişan, "Sayın Cumhurbaskanımız'la özel birtakım şeyler de konuştuk tabii ki malum konularla ilgili ama aramızda..." dedi.

Günaydın'da yer alan habere göre geceye katılanlar arasında; Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Engin Altan Düzyatan- Neslişah Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Alişan, Ece Erken, Yaşar İpek, Serkan Çağrı, Sagopa Kajmer, Kolera, Ebru Yaşar, Orhan Gencebay-Sevim Emre, Sibel Can, Hidayet Türkoğlu, Polat Yağcı, İzzet Yıldızhan, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Linet, Sinan Akçıl, Bülent İnal, Burcu Kıratlı, Petek Dinçöz, Necati Şaşmaz, Sibel Turnagöl, Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Nadide Sultan, Hakan Peker, Ayla Çelik ve Şoray Uzun da vardı. Ünlüler, geceden izlenimlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94'üncü yılıyla ilgili görüşlerini paylaştı:

Hülya Koçyiğit: Resepsiyon kalabalık ve güzeldi. Cumhuriyetin çatısı altında toplanan yüce Türk milletinin yıllardır huzurunda olmaktan ve güzel ülkemin bir sanatçısı olmaktan gururluyum.

Sagopa Kajmer: Külliye'de bulunmak, o atmosferi tatmak çok güzeldi. Benim için de bir ilk olduğu için özeldi.

Yaşar İpek: Erdoğan'ın açılış konuşması etkileyiciydi. Hepimize "Evinize hoşgeldiniz" demesi beni çok mutlu etti.

Safiye Soyman: Erdoğan herkesle sohbet etti, kucaklaştı. Konuşmasında Türkiye'mizin geleceği ve ekonomisi hakkında da çok güzel şeyler söyledi.

Serkan Çağrı: Salonda adım atacak yer yoktu. Erdoğan, konuşmasının ardından kalabalığa karışıp herkesle ilgilendi.

Polat Yağcı: Biz içinde birçok etnik gruptan, birçok dinden insanın bulunduğu büyük bir aileyiz. Tam 94 yıldır Cumhuriyetimiz'i sırtlayan milyonlarız. Ne mutlu bize ki bir yaşgününü daha kutladık Türkiye'mizin.

Berdan Mardini: Ne mutlu artık Cumhuriyetimiz'in kuruluşu, milletin evinde kutlanıyor. Batı özentisi balolarla kutlanan törenlerin yerine, herkesin davetli olduğu, sanatçısıyla, işadamıyla, din adamıyla, her kesimden insanın buluştuğu kutlamaların yapılması, cumhuriyetin aslına geri dönmesidir.

Sibel Can: Her yıl Cumhurbaşkanımız'ın davetine icabet ediyorum. Her yıl genişleyen, büyüyen toplulukla Cumhuriyetimiz'i kutluyoruz

İzzet Yıldızhan: Çok güzel bir geceydi, herkes güzel giyinmişti. Erdoğan, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Sinan Akçıl: Dün ilk kez külliyenin tamamını gezdim. Oranın atmosferi bana bir kez daha şu sözü haykırarak söyletti: "Ne mutlu Türk'üm diyene."

"İyi ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var"

Külliye'nin konuklarından biri olan İbrahim Tatlıses, Instagram'da şu paylaşımı yaptı: 'Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve eşine davetleri için teşekkür ederim, kendileri ile bir arada olmaktan onur duydum. Samimiyet fotoğrafa bile yansımış, iyi ki böyle bir cumhurbaşkanımız var. Allah devletimizin, milletimizin ve Sayın Erdoğan'ın yar ve yardımcısı olsun.'

"Bu ışıklı ülkenin evladı olmaktan gurur duyuyorum"

Tülin Şahin: Çok güzel ve aile sıcaklığında geçen bir davetti. Gecede Cumhurbaşkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşma bütünüyle çok güzeldi, çok fazla yeri vurgulanabilir. Böylesine güçlü, özel ve dimdik ayakta duran bu 'ışıklı' ülkenin bir parçası, evladı olmaktan gurur duyuyorum.

"Erdoğan kusursuz bir ev sahibiydi"

Ebru Yaşar: Son derece görkemli bir doğum günü kutlaması yaşadık. Büyük bedeller ödenerek kazanılan ve 94 yıldır bekçiliğini yaptığımız Cumhuriyetimiz'i, milletin evinde kutladık. Cumhurbaşkanımız'ın herkesle tek tek ilgilenmesi ve kusursuz ev sahipliği etkileyiciydi. Bu kez katılım her zamankinden fazlaydı. İşadamlarımız, sanatçılarımız, herkes gecede hazır bulundu. Kültür ödülleri de davetin keyifli yanları arasındaydı. Ben de hepsini tek tek kutluyorum.

"Malum konuyla ilgili de konuştuk"

Ece Erken: Külliye, ihtişamıyla aslında Türkiye'nin gücünü gösterir gibiydi. Cumhurbaşkanımız, bana ve Alişan'a takıldı. "Niye evlendiremedin şu çocuğu?" diyerek hepimizi güldürdü. Çiğköfte, ara sıcaklar, içecekler muhteşemdi.

Alişan: Her yıl biraz daha kalabalıklaşan 29 Ekim resepsiyonu; milletin evinde, yine coşkuyla kutlandı. Sanat, spor ve iş dünyasından kimi ararsanız oradaydı. Ve tabii ki en büyük misafirler, 15 Temmuz gazileri ve aileleriydi. Sayın Cumhurbaskanımız'la özel birtakım şeyler de konuştuk tabii ki malum konularla ilgili ama aramızda...

Cumhuriyet içeceği çiğköfteli mönü

Davette; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan konukları da vardı. Rize'de yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtındaki okul çantasına koyarak barınağa götüren 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, 'koltuklar kirlenmesin' düşüncesiyle ayakta seyahat eden madenciler, hamile eşinin canı çektiği için kopardığı meyve ağacına para asan minibüs şoförü, engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapan Pakize Memiş de Beştepe'deydi.

Resepsiyonda konuklara süt, bal, çilek ve muz karışımı bir içecek, yaprak sarma ve çiğ köfte ikram edildi. Salonun masaları için yeşil-beyaz renklerden oluşan bir masa örtüsü kullanıldı. Davetlileri Mehter Takımı karşıladı.

Gecenin konukları arasında FB Başkanı Aziz Yıldırım, BJK Başkanı Fikret Orman ile GS Başkanı Dursun Özbek de vardı.