'Alınmış bir karar yok '

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, başkanlığı bırakma ya da devam etme yönünde alınmış bir kararının olmadığını açıkladı.





Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yaptığı açıklamada, bir gazetede 2009 yılının mayıs ayında yapılacak kongrede aday olmama kararı aldığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin sevincini yaşadıklarını, medyada yer alan haberin kendi üzerinden yapılan bir sansasyon olduğunu belirten Yıldırım, ''Benim başkanlığı bırakma ya da devam etme yönünde bugünden alınmış bir kararım ya da yaptığım bir açıklamam yoktur. Şu an için genel kurulumuzun bize verdiği yetki dahilinde görev süremiz devam etmektedir ve bizler de bu süre zarfında Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Önümüzdeki dönem yeniden aday olup olmayacağıma dair kararı da mayıs ayından önce günün şartlarına ve Fenerbahçemiz'in menfaatlerine uygun olarak vereceğim'' diye konuştu.



Başkan adaylığı konusunda bugünden ortaya atılan iddiaların doğru olmayacağını anlatan Yıldırım, ''Bugünden başkanlık adaylığım konusu ile ilgili yapılan her türlü haber ve ortaya atılan iddialar yalandır. Ayrıca bu tarz yalan haberlerden benim artık yıldığımı ve yorulduğumu iddia edenler şunu çok net olarak bilmelidirler ki ben ve yönetimimiz Fenerbahçemiz'e büyük bir şevkle hizmet ediyoruz. Bu noktadaki arzumuz ve kararlılığımız ilk gün nasılsa bugün de aynıdır. Bu şekilde yalan haberler ile Fenerbahçemiz'i kaos ve karmaşa ortamına sürüklemeye çalışanlar varsa onların çabaları da boşa çıkacaktır. Bu noktada da hiçbir yorgunluğumuz ya da bıkkınlığımız söz konusu değildir. Sonuç olarak benim ve yönetimimizin gündeminde şu an önümüzdeki seçimler yoktur. Bizim gündemimizde kulübümüzün mücadele ettiği tüm branşlarda şampiyonluklara ulaşabilmesi için yapılması gerekenler vardır'' dedi.