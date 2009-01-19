Alınak: Cezaevleri Ortaçağ zindanları gibi

Suçu ve suçluyu övdüğü ve halkı kanunlara uymamaya tahrik ettiği" gerekçesiyle 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası 2 bin 500 YTL’ye çevrilen ancak parayı ödemeyerek kısa bir süre cezaevinde yatan Alınak, Cumhurbaşkanlığı’na bir yazı yazarak cezaevlerindeki koşulları ve yargının karşı karşıya bulunduğu sorunları anlattı. Ağır işleyen adaletin en büyük adaletsizlik olduğunu belirten Alınak, Türkiye’de adaletin ağır işlemesinin asıl nedeninin yargıç sayısının azlığı ve iş yükünün fazlalığı olduğunu belirtti. Ağır cezalık davalarda Yargıtay’da, iki yıldan önce duruşması yapılan ve dosyası geri gönderilen zanlının neredeyse yok olduğunu ifade eden Alınak, "Suçsuz bir insanın tutuklu olarak yıllar alan uzun bir yargılamadan sonra dosyasının Yargıtay’da görüşülmesi için iki yıl daha beklemek zorunda kalması izahı imkansız işkencelerin en büyüğüdür. Hatta bazı tutuklular cezaları bittiği halde dosyaları Yargıtay’dan dönmediği için cezaevlerinde kalmaya devam etmektedirler" dedi. Alınak, iş yükünün fazlalığından dolayı yargıçlar ve savcıların ancak yıllık izinlerinde kitap okuyabildiğini, dünyayı ve Türkiye’ye yeteri kadar takip edemediklerini savundu.

Cezaevlerindeki hayat şartlarının tamamen insanlık dışı olduğunu belirten Alınak, “Cezaevlerinin ortaçağ zindanlarından tek farkı binalarının yerin üstünde yapılmış olmasıdır. Yoksa ister sivil, ister siyasi olsun tüm cezaevleri birer ortaçağ zindanıdır” dedi. Alınak, cezaevi koğuşlarının hayvanların kapatıldığı kafesleri andırdığını ifade ederek, TRT’den Kürtçe yayın yapılmasına karşın mahpusların kendi yakınlarıyla Kürtçe konuşmalarının yasak olduğunu dile getirdi.



Alınak, Cumhurbaşkanlığından şu istemde bulundu:



“Yargıtay ve yerel mahkemelere yeteri kadar yargıç ve savcı atamasının yapılsın. Cezaevlerinde hüküm sürmekte olan insanlık dışı uygulamalara son verilmesi için yeni bir katılımcı sisteme geçilsin.”