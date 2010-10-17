-ALİĞAĞA PETKİM: 68 - OYAK RENAULT: 63 ALİAĞA (A.A) - 17.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkim, Oyak Renault'yu 68-63 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu Oyak Renault'nun üstünlüğü ile geçti. Ev sahibi ekibinin savunmada açıklarını değerlendiren Oyan Renault, ilk periyodu 9-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Oyak Renault, devrenin sonuna doğru ev sahibi ekibin sayılarına engel olamadı. Devre, 35-34 Oyak Renault'nun üstünlüğü ile sona erdi. İki takımın hücumda etkili olduğu üçüncü periyot, son saniyelerde Umut Yenice'nin üç sayılık atışından kazandığı sayı ile 53-50 Oyak'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyotta Aliağa Petkim etkili bir oyun sergiledi. Periyodun bitimine 3 dakika kala Hüseyin Beşok'un üçlüğü ile 65-63 öne geçen Aliağa Petkim, mücadeleden 68-63 galip ayrıldı. Salon: Aliağa Enka Hakemler: Mehmet Keseratar x, Sami Özel x, Ozan Gönen x Aliağa Petkim: Erdem Türetken xx 2, Polat Kaya xx 10, Levent Bilgin xx 2, Barış Güney x 4, Hüseyin Beşok xx 10, Aubrey Coleman xxx 13, Jerry Randle xxx 15, Kaan Üner x 4, Brandon Hunter xx 8 Oyak Renault: Charles Garcia x 9, Ufuk Kaçar x 8, Alper Özcan x 2, Nedim Dal xx 10, Tufan Önen x 7, Jonathan Gibson x 9, Antabia Waller xx 13, Kerem Özkan x 2, Umut Yenice x 3 1. Periyot: 9-17 Devre: 34-35 (Oyak Renault lehine) 3. Periyot: 50-53