Alıcı gibi davranan polis çalınan ürünleri satmak isteyen şüpheliyi yakaladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bazı alışveriş merkezinden çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun\'un Canik, İlkadım ve Atakum\'da bulunan alışveriş merkezlerindeki teknoloji mağazalarından 4 oyun konsolu ve oyun CD\'lerinin çalındığını fark eden mağaza personelleri polise başvurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda internet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesini incelemeye aldı. Samsun\'da satışa sunulan ürünleri tespit ederek müşteri gibi satıcıyla irtibata geçen polis, şüpheli Ramazan K., ile ürünleri almak için buluştu. Ürünlerle birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 4 oyun konsolu ve oyun CD\'leri ise teknoloji mağazalarına teslim edildi.



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