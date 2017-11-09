T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alıcı gibi davranan polis çalınan ürünleri satmak isteyen şüpheliyi yakaladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bazı alışveriş merkezinden çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı

09 Kasım 2017 17:28

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bazı alışveriş merkezinden çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun\'un Canik, İlkadım ve Atakum\'da bulunan alışveriş merkezlerindeki teknoloji mağazalarından 4 oyun konsolu ve oyun CD\'lerinin çalındığını fark eden mağaza personelleri polise başvurdu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda internet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesini incelemeye aldı. Samsun\'da satışa sunulan ürünleri tespit ederek müşteri gibi satıcıyla irtibata geçen polis, şüpheli Ramazan K., ile ürünleri almak için buluştu. Ürünlerle birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 4 oyun konsolu ve oyun CD\'leri ise teknoloji mağazalarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNSamsun CanikAtakumCDEmniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık Büro AmirliğiSamsunRamazanEleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24