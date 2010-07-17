Alice in Chains grubu Türklere hakaret yağdırdı

T24-



Dünyaca ünlü Amerikalı rock grubu Alice in Chains, 25 Haziran’da Sonisphere Müzik Festivali kapsamında İstanbul İnönü Stadyumu’nda sahneye çıktı. Grup üyeleri, resmi internet siteleri www.aliceinchains.com’da İstanbul ’da yaşadıklarını anlatan bir yazı yayınladı. İstanbul ’a gelmeden önce “terör saldırısı olabileceği” konusunda uyarıldıklarını anlatan grup, Türkler’in ‘deodorant sorunu’ yaşadığını iddia etti. İşte tartışmalara neden olacak o yazı:

"HİÇ GÜVENDE HİSSETMEDİM"

“Daha önce İstanbul gibi bir şehirde hiç bulunmadık. Dünyanın en büyük dördüncü şehri ve kültür olarak Amerika’dan çok farklı. Bu farklılıklardan biri de deodorant. Otelde üç kez boş bir asansörle 7’nci kata çıktım, her defasında kusmak üzereydim. Benden önce asansörü kimler kullandı bilmiyorum ama kötü kokularını bırakmışlardı. Ne yazık ki konser tarihi ve hava koşulları yüzünden gezme fırsatı bulamadım. Biz gelmeden bir gün önce İstanbul ’da bomba patlamıştı ve konserin de terörün hedefi olduğu yönünde duyumlar aldık. Otelin girişinde metal dedektörler vardı. Eğer teröristler dürüst ve kurallara uyan adamlar olsalardı, kesin yakalanırlardı. Ama dedektörlerden geçip, alarmı kapayarak yollarına devam da edebilirlerdi, tıpkı lobide gördüğüm adam gibi. Kendimi güvende hissetmedim. İstanbul ’daki konserde şartlar çok da iyi değildi.

"KULİSTE BİR GRUP BAŞIBOŞ İNSAN VARDI"

En azından bir bomba imha ekibi, bir çift eğitimli köpek ve bir ton güvenlik personeli vardı. Önemli bir iş yapıyorlardı ama kulise gelen başıboş insanları engellemekte çok ağırdılar. Daha önce kuliste hiç bu kadar çok insan görmemiştim. Ve birçoğunun kimliği yoktu ve birçoğu da yolumu kapatmaktan başka bir şey yapmıyordu.

Tekrarlayacak olursam, kendimi hiç güvende hissetmedim. İşin iyi tarafı bomba patlayacak olursa en azından benle bomba arasında 30 kişilik bir sığınak olacaktı.

