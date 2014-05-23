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Alibeyköy'de aranan araçtan mühimmat çıktı

İstanbul Emniyeti, Okmeydanı'nda yaşanan olaylar sırasında Alibeyköy'deki şüpheli bir araçta 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildiğini açıkladı

23 Mayıs 2014 22:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün , Okmeydanı'nda yaşanan olaylar sırasında, Alibeyköy’de durdurulan 2 şüphelinin üzerinden 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait 56 fişek ele geçirildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada yasa dışı sol bir terör örgütüne ait olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. 

Bağlama çantasında ele geçirildiği iddia edilen silah ve mühimmatlar şöyle: 

(2) adet Mega marka pompalı tüfek, 
(50) adet bu tüfeklere ait fişek, 
(1) adet 9 mm Star marka tabanca ve şarjör, 
(6) adet şarjöre takılı vaziyette fişek ele geçirilmiştir.

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