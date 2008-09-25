Alibeyköy havaya uçuyordu

Alibeyköy Yeşilpınar Atatürk Caddesi üzerinde yeni aboneler için hat açan taşeron firmaya ait iş makinesi İGDAŞ ana dağıtım borusunu deldi.



Büyük bir gürültünün ardından doğalgaz etrafa sızmaya başladı. Dükkânını yeni açan esnaf ve evlerinden çıkmaya hazırlanan vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.



Kazıyı yapan taşeron firma görevlileri kaçınca, İGDAŞ`a haber vermek vatandaşlara kaldı. Yaklaşık 40 dakika boyunca gaz sızıntısı devam etti. Neyseki araç trafiği vatandaşlar tarafından kapatıldı. Bir süre sonra da İGDAŞ ekipleri ve itfaiye olay yerine geldi. Alibeyköy büyük bir facianın eşiğinden döndü. Bölgede gazı kesmek için çalışmalar devam ediyor.



9 Mart 2008`de de Gaziosmanpaşa`da bir binada iş makinesinin yol açtığı doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi ölmüş 11 kişi de yaralanmıştı

