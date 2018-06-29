Alibaba, Türk alışveriş sitesine ortak oldu!

Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi Çinli Alibaba Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Çinli dev, Trendyol'daki mevcut finansal yatırımcıların tüm hisselerini satın alarak Trendyol’un yeni stratejik partneri oldu. Yapılan ortaklığın tutarı belirtilmezken, iki şirketten yapılan ortak açıklamada bu yatırımın Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük internet yatırımı olduğu vurgulandı.

Anlaşma ile birlikte Trendyol ve Alibaba, Trendyol’un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandırmak ve kuvvetlendirmek için beraber çalışacak. Bu süreçte Alibaba, Trendyol’a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik, uluslararası ticaret gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak ve destek olacak.

Türkiye, 80 milyonluk nüfusu ile Avrupa’daki en genç ülkelerden biri ve bu durum özellikle e-ticaret pazarı için çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Trendyol, 16 milyondan fazla müşterisi ile, Türkiye ve çevresindeki bölgenin hızla büyüyen ve daha fazla büyüme potansiyeli olan e-ticaret pazarında çok önemli bir konumda bulunuyor. Türkiye’nin perakende hacminin sadece yüzde 3,5’inin internet üzerinden olması, Trendyol’un ciddi büyüme ve perakende sektöründe değişim yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Türkiye üç milyondan fazla KOBİ’si, büyük ve gelişmiş üretim imkanları, oturmuş lojistik altyapısı ve çevre ülkelerle olan bağlantıları sebebiyle Alibaba’nın bölgedeki büyümesi için bir merkez olma potansiyeline sahip.

Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu yaptığı açıklamada “Alibaba ve Trendyol çok benzer kültüre ve değerlere sahip, dijital ekosistem ile ilgili büyük hedefleri olan şirketler. Bu ortaklık konusunda çok heyecanlıyız,” dedi. “8 yıl önce 5 kişiyle bir masa etrafında büyük hedefler ve tutkuyla başlayan yolculuğumuzda, Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen mobil e-ticaret platformunu yarattık. Hala yolun çok başındayız, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, partnerlerimizi, ekibimizi ve ülkemizin dijital ekosistemini daha da ileri götürmek için daha çok çalışacağız. Alibaba hep örnek aldığımız bir şirketti, şimdi onların yatırımı ve desteği ile, Trendyol’u daha da büyük hedeflere, daha çok müşteriye, daha çok ülkeye birlikte götüreceğiz. Alibaba ile birlikte Türk markaları ve üreticilerini yüz milyonlarca müşteriye ulaştıracağız. Türkiye ve çevresindeki dijital ekonomiyi daha önce yaptığımız gibi geliştirmeye, müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.”

Alibaba Group Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans konuyla ilgili olarak “Türkiye dünyadaki ve bölgedeki farklı dijital ekonomiler değerlendirildiğinde oldukça heyecan verici ve önemli bir pazar. Bu yatırım ile birlikte Alibaba, güçlü bir kurucu ve yönetim ekibinin önderliğindeki pazar lideri bir markaya ortak olmuş olacak. Trendyol, güçlü bir platforma, sadık iş ortaklarına ve büyük bir müşteri kitlesine sahip çok hızlı büyüyen özel bir marka. Bu birliktelikle, Türkiye’de ve bölgede e-ticaret, dijital ödeme sistemleri ve bütün perakende değer zincirinde çok önemli fırsatlar yaratacağız. Trendyol’a kurucuları ve mevcut yönetim ekibi liderlik etmeye devam edecek ve ek olarak Alibaba ekosistemine katkıda bulunacak. Trendyol ile birlikte, Türk markalarının, iş ortaklarının ve üreticilerinin, gerçek anlamda globalleşmesine destek olmayı sürdüreceğiz.”