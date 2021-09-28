Alibaba, kripto para madenciliği makinelerinin satışını durduracağını açıkladı

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 8 Ekim’den itibaren bütün kripto madencilik cihaz ve ekipmanlarının satışını durduracağını açıkladı.

Alibaba, alınan kararı “Alibaba.com, çeşitli uluslararası pazarlarda dijital para birimleri ve bunlarla ilgili ürünlerle ilgili, yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını göz önünde bulundurarak yapılan değerlendirmenin ardından, kripto madenciliği için kullanılan donanımların satışını yasaklamıştır” diyerek duyurdu.

Buna ek olarak Alibaba, madencilikle alakalı diğer iki satış kategorisinin de kapatılacağını açıkladı.

Çin’in son zamanlarda kriptoya dair yaptığı baskının ardından Alibaba’ya ek bazı büyük şirketler de yasalara ve yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına benzer kararlar almaya başladı.