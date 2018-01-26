Aliağa'ya yanık ünitesi istiyorlar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de demir çelik üretiminin yoğun olarak yapıldığı Aliağa\'da bir yanık ünitesinin bulunmadığını belirten Türk Metal Sendikası Aliağa Bölge Sorumlusu Ali Ekber Tali, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyalara ilgi gösterilmemesinden yakındı. En son 6 ay önce bir işçinin bu nedenle hayatını kaybettiğini söyleyen Tali, \"Yanık tedavisinde en ufak bir hata ölümcül sonuçlara yol açabilir. Tüm çalışanlar diken üstünde\" dedi.

Türk Metal Sendikası Aliağa Temsilciliği, Aliağa Devlet Hastanesi\'nde yanık ünitesi oluşturulması için bir imza kampanyası başlattı. Türk Metal Sendikası Aliağa Bölge Sorumlusu Ali Ekber Tali\'nin change.org sitesi ve sosyal medya üzerinden başlattığı, Aliağa\'da yanık ünitesinin oluşturulmasına ilişkin kampanyada Türkiye\'nin en büyük sanayi merkezlerinden birisi olan ilçede yüksek tehlikeli iş sınıfında 20 binin üzerinde metal işçisi çalıştığı ve böylesine riskli bir bölgede yanık ünitesinin olmadığı bildirildi. Kampanyanın yaklaşık 6 ay önce başlatılmasına karşın henüz bir gelişme sağlanmadığını ifade eden Tali, \"6 ay önce fabrika işçimiz Ali Gür ocakta çalışırken hayatını kaybetti. Ocakta öngöremediğimiz bazı sorunlar oluyor. Önlem alsak da bazı kazalar ölümle sonuçlanıyor. İlk müdahale çok önemli. En ufak yanlış tedaviyi geciktiriyor, hatta ölümlere neden oluyor. Aliağa\'da tam teşekküllü bir yanık ünitesi yok. Bununla ilgili tüm çabalarımıza karşın bir sonuç elde edemedik\" dedi.

Sendika olarak sosyal medyada farklı yayınlar yaptıklarını ve belli bir izlenme sayısına ulaştıklarını dile getiren Ali Ekber Tali, \"Bölgemiz demir çelik üretiminin yoğun olduğu bölge. 1700 derecede demiri eritiyoruz. Sıvı çelik işinde bazen aksilikler oluyor ve ocak püskürüyor. İlk müdahale Aliağa Devlet Hastanesi\'nde yapılıyor ama orada yanık servisi yok. Yaralı İzmir\'e sevk ediliyor. İzmir\'de yatak kapasitesi dolu olunca Ankara GATA\'ya gönderdiğimiz yaralımız bile oldu. Yanık tedavisinde en ufak bir hata ölümcül sonuçlara yol açabilir. Tüm çalışanlar diken üstünde. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yanık ünitesi oluşturulması için çalışmalara başlandığını bildirdi. Ama hala hizmette değil. Aliağa\'da da bir bölge hastanesi kurulacak, yeri belli ama henüz hazır değil. Yarın bir kaza olsa işçilerin ciddi ölüm tehlikesi var\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI