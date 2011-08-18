-Aliağa'daki yangın kontrol altına alındı İZMİR (A.A) - 18.08.2011 - İzmir'in Aliağa ilçesinde, akaryakıt dolum tesislerini tehdit eden otluk ve makilik yangını, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Biçerova mevkisi Limanlar bölgesinde, hafriyat çalışması sırasında kopan elektrik telinden sıçrayan kıvılcım, kuru otları tutuşturdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle makilik alana ulaşan ve genişleyen yangın, akaryakıt dolum tesislerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. İzmir Büyükşehir ve Aliağa belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter ve yer ekipleri, Petkim ve Tüpraş itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle yangının ilerlediği bölgedeki akaryakıt dolum tesislerinde sürekli soğutma çalışmaları yapıldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.