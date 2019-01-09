Aliağa'da tatil köyüne uyuşturucu baskını: 10 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 400 kilogram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, Hakkari\'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde Aliağa\'daki tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 400 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında bir firarinin de arandığı öğrenildi.