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Aliağa'da bin 193 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı bin 193 paket sigara ve 3 bin 580 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

21 Kasım 2017 20:55

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı bin 193 paket sigara ve 3 bin 580 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri satışının önüne geçmek için dün, 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda toplam bin 193 paket sigara ve 3 bin 580, içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan işyeri sahipleri E.K. (58), F.G. (25), A.E. (43) ve S.Ç. (34) hakkında tutunak tutulup, adli soruşturma başlatıldı.

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