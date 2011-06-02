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Yaşam

ALİAĞA RAFİNERİSİ BACASINDA YOĞUN DUMAN ALİAĞA (A.A)

02 Haziran 2011 23:46

-ALİAĞA RAFİNERİSİ BACASINDA YOĞUN DUMAN ALİAĞA (A.A) - 02.06.2011 - Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nin benzin ünitesinde meydana gelen arıza nedeniyle bacalardan çıkan yoğun sarı renkli duman, ilçenin bir bölümünde etkili oldu. Edinilen bilgiye göre, Tüpraş Aliağa Rafinerisi bacalarından yaklaşık yarım saat süreyle çıkan yoğun sarı renkli duman, Atatürk Mahallesi ve Siteler Mahallesi'nde etkili olurken, koku ise rüzgarın da etkisiyle ilçenin büyük bölümüne yayıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü, benzin ünitesinde arıza meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''İzmir Rafinerimiz FCC Benzin Ünitesi'nde ortaya çıkan münferit arıza sonucu çok kısa bir süre bacalarda istem dışı geçici dumanlama meydana gelmiştir. Rafineri ekipleri tedbiren üniteyi emniyetli biçimde duruşa geçirmişlerdir. Şartların normale dönmesiyle üniteyi tekrar devreye alma çalışmalarına başlanmıştır. Olayın çevre, insan sağlığına tehlikeli bir etkisi ve rafineri üretimini etkileyen boyutu bulunmamaktadır.''

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