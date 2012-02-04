-Aliağa Petkim: 72 - Anadolu Efes: 76 ALİAĞA (A.A) - 04.02.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkim'i 76-72 yendi. Enka Spor Salonu'nda oynan maça, ev sahibi ekip hızlı başladı. Anadolu Efes, Aliağa Petkim'in oyununa, Sinan ve Barac'ın etkili oyunu ile karşılık vermeye çalışsa da ilk periyot 23-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyota toparlanmaya başlayan Anadolu Efes, savunmadan kazandığı topları iyi değerlendirerek aradaki farkı kapatmasını bildi. Bu periyotta 17-4'lük bir seri yakalayan konuk ekip, devre arasına gelindiğinde farkı üç sayıya indirdi: 40-37 Üçüncü periyot, ev sahibi ekibin Ratkovica ve Qvale ile bulduğu basketlerle başladı. Farkı, bu basketlerle 8 sayıya taşıyan Aliağa Petkim, ilerleyen dakikalarda rakibinin etkili hücum ve serbest atışlardan bulduğu atışlarla bu üstünlüğünü koruyamadı ve üçüncü periyot 57-57 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden son periyotta konuk ekip Anadolu Efes, rakibi karşısında Vujacic'in elinden bulduğu üç sayılık basketlerle öne geçmeyi başardı. Son bölümü taktik faullere sahne olan maç, Anadolu Efes'in 76-72 üstünlüğüyle sona erdi. Salon: Enka Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Özlem Yalman xx, Erman Erdemli xx Aliağa Petkim: Caner xx, Ratkovica xx 9, Toolson xxx 14, Hakan Köseoğlu x, Ümit Sonkol xxx 14, Ersin xxx 13, Orhan Hacıyeva xx 5, Qvale xxx 14, Plaisted x 3 Anadolu Efes: Doğuş Balbay x, Kerem Tunçeri xx 9, Cenk Akyol xx 6, Batista xx 8, Vujacic xxx 14, Savanovic xxx 19, Sinan Güler xx 7, Lafeyette x 5, Barac xx 8 1. Periyot: 23-12 Devre: 40-37 3. Periyot: 57-57