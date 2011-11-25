-Aliağa Petkim: 80 - Beşiktaş Milangaz: 92 ALİAĞA (A.A) - 25.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 7. haftanın açılış maçında Beşiktaş Milangaz, deplasmanda Aliağa Petkim'i 92-80 yendi. Karşılaşmanın başında Ersin Dağlı ve Erceg'in basketlerine pota altında Qvale ve Ümit'le cevap veren Aliağa Petkim, 4. dakikayı 8-7 üstün geçti. Rakibi karşısında 11-0'lık bir seri yakalayan siyah beyazlı ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala, 10 sayılık farka ulaştı: 18-8. Deron Williams, Erceg ve Kemp'in basketleriyle aradaki farkı 13 sayıya (26-13) kadar çıkaran Beşiktaş Milangaz, 6-0'lık Aliağa Petkim serisine rağmen periyodu 26-19 üstün tamamladı. İkinci periyotta 35-23 öne geçen rakibi karşısında Aliağa Petkim, Ratkovica ile aradaki farkı 7 sayıya (28-35) kadar indirmesine rağmen, Beşiktaş Milangaz, 15. dakikayı 40-28 üstün geçmeyi başardı. Kalan bölümde Kemp,Hawkins ve Deron Williams ile sayılar üreten siyah beyazlı ekip, devreyi 50-42 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında farkı 4 sayıya (50-46) kadar indiren rakibi karşısında bu periyoddaki ilk basketini 22. dakikanın bitiminde bulan Beşiktaş Milangaz, Deron Williams'ın üst üste basketleriyle 27. dakika içinde aradaki farkı 14 sayıya çıkardı: 66-52. Kemp ve Erceg'in basketleriyle 19 sayılık (73-54) üstünlük kuran Beşiktaş Milangaz, son hücumda Kemp'in 3 sayılık basketiyle periyodu 81-59 önde tamamladı. Son periyoda Kemp'in basketiyle başlayan ve 24 sayılık (83-59) farka ulaşan Beşiktaş Milangaz karşısında Pinkney ile sayılar bulan Aliağa Petkim, aradaki farkı azaltmayı başaramadı. Son 3 dakikaya 89-72 önde giren Beşiktaş Milangaz, karşılaşmayı 92-80 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş Milangaz'da 31 sayı kaydeden Kemp oldu. Salon: Enka Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Turgut Işık xx Aliağa Petkim: Ratkovica xx 15, Toolson xx 15, Ersin Görkem xx 12, Ümit xx 8, Qvale xx 7, Caner x 3, Pertev x 2, Pinkney xx 15, Orhan x 3 Beşiktaş Milangaz: Can xx, Deron Williams xxx 15, Kemp xxx 31, Erceg xxx 21, Ersin Dağlı xxx 16, Mehmet xx 5, Barış xx 2, Adem xx, Hawkins xx 2 1. periyot: 19-26 Devre: 50-42 (Beşiktaş Milangaz lehine) 3. periyot: 59-81