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Spor

Aliağa Halil Üner ile anlaştı

17 Ekim 2009 18:45

Aliağa Halil Üner ile anlaştı

Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa PETKİM'in, antrenör Halil Üner ile kesin olarak anlaştığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir devam eden görüşmelerin sonuçlandığı ve antrenör Halil Üner'in TOFAŞ karşılaşmasında takımının başında olacağı kaydedildi.

Kulüp başkanı Metin Timurhan, takımın başına bir süredir görüştükleri Halil Üner'i getirdiklerini, Türk basketbolunun deneyimli çalıştırıcılarından biri olan Üner'in, takıma pozitif katkısı olacağına inandıklarını söyledi.

Timurhan, geçen sezon gösterdiği üstün başarıyla takımı Beko Basketbol Ligi'nde tutan Murat Aşkın'ın da yardımcı antrenörlüğü sürdüreceğini bildirdi.
Halil Üner ise Aliağa PETKİM'i uzun süredir izlediğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu sezon genç ve yetenekli kadromuzla başarılı maçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Takımın başına geçmemdeki en büyük etkenlerden biri de Murat Aşkın'dır. Kendisi deneyimli ve takımda uzun süre görev almış bir spor adamı olarak en büyük yardımcım olacaktır. Aşkın sayesinde takımla uyum sorunu da yaşamayacağımı düşünüyorum. Özellikle geçen sezon kesin düşecek gözüyle bakılan takımı ligde tutarak büyük bir başarıya imza atan arkadaşımızla bu sezon da büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum.”
 

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