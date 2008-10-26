Aliağa Ankara'da güldü



Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Petkim Aliağa, deplasmanda Casa TED Ankara Kolejliler'i 68-57'lik sonuçla mağlup etti.



Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Casa TED Ankara Kolejliler, Hansen ve Prowell'ın basketleriyle 2. dakikayı 5-0 önde geçti. Fatih ve Reese'in basketleriyle toparlanan konuk takım, yakaladığı 7-2'lik seriyle 4. dakika içinde eşitliği sağladı: (7-7). Özgür'ün organize ettiği hücumlar sonrasında Prowell ve Hansen ile etkili olmaya devam eden başkent temsilcisi, Polat'ın 3 sayılık basketiyle 8. dakikada farkı 8 sayıya kadar (19-11) çıkardı ve çeyreği 23-14 üstün bitirdi.



Casa TED Ankara Kolejliler, 2. periyoda da iyi başlayan takım oldu. Önder ve Bell'in sayılarıyla aradaki farkı biraz daha açan başkent temsilcisi, 12. dakikaya 28-16 önde girdi. Bu dakikadan sonra savunmada başarılı bir oyun ortaya koyan ve Davis ile art arda basketler bulan Petkim Aliağa, Reese'in de skora katkı yapmasıyla 13-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada 29-28'lik skorla maçta ilk kez öne geçti. Bell ile hücumdaki sıkıntısına son veren Casa TED Ankara Kolejliler, Hansen'in pota altı basketiyle üstünlüğü yeniden eline aldı ve devreyi 33-31 önde tamamladı.



3. periyodun ilk dakikalarında Casa TED Ankara Kolejliler Özgür, Petkim Aliağa ise Davis ve Reese ile etkili oldu ve 23. dakika 36-35 başkent temsilcisi lehine geçildi. Takımların skor üretmekte zorlandığı bu dakikalarda Reese-Fatih ikilisiyle basketler bulan Petkim Aliağa, 26. dakikaya 39-36 üstün girdi. Reese'in skorer oyununa Polat'ın sayılarıyla karşılık veren Casa TED Ankara Kolejliler, üstünlüğü yeniden eline geçirdi ve 27. dakikayı 42-41 önde geçti. Petkim Aliağa, Reese ile etkili olmaya devam ederken, Casa TED Ankara Kolejliler Özgür-Polat ikilisiyle sayılar üretti ve çeyrek 44-44 eşitlikle geçildi.



4. çeyreğe Petkim Aliağa gerek hücumda, gerekse de savunmada çok etkili girdi. Reha, Reese ve Levent'in 3 sayılık basketleriyle farkı açan konuk takım, Davis ve Fatih'in de pota altı sayılarıyla 16-2'lik seri yakaladı ve 35. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: (60-46). Prowell'ın basketleriyle farkı kapatmaya çalışan rakibine, maçın en skorer oyuncusu Reese ve Reha ikilisiyle karşılık veren Petkim Aliağa, son 3 dakikasına 14 sayı farkla 65-51 önde girdiği karşılaşmadan 68-57 galip ayrıldı.





CASA TED ANKARA KOLEJLİLER: 57 - PETKİM ALİAĞA: 68



Salon: TOBB Üniversitesi



Hakemler: Rüştü Nuran xx, Elif İnci xx, Alper Özgök xx



Casa TED Ankara Kolejliler: Özgür xx 7, Polat xx 7, Bell x 10, Prowell xxx 17, Hansen xx 13, Önder x 3, Ziya x, Volkan x, Caner Öner x



Petkim Aliağa: Reese xxxx 33, Davis xxx 14, Reha xxx 9, Fatih xx 7, Ceyhun x 2, Hakan x, Levent xx 3, Sanders x, Bora x



1. periyot: 23-14



Devre: 33-31 (Casa TED Ankara Kolejliler lehine)



3. periyot: 44-44

